Fonte: IPA Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è uscita dalla Casa del Grande Fratello a seguito della morte del padre. La concorrente, che aveva già lasciato il gioco a dicembre, ha abbandonato definitivamente il loft di Cinecittà il 3 gennaio per stringersi nel suo dolore e alla sua famiglia, che l’ha sostenuta per tutto il periodo trascorso all’interno del gioco. Ora, a poche ore dall’annuncio, compare un messaggio del suo staff con il quale si chiede riservatezza per i funerali dell’architetto Paolo Luzzi.

Le prime parole di Beatrice Luzzi dopo l’addio al Grande Fratello

“Beatrice e la sua famiglia, consapevoli e grate delle numerose espressioni di partecipazione alla loro perdita, hanno espresso la volontà di fare dei funerali un momento privato riservato ai parenti e agli amici più stretti. Invitiamo, quindi, tutti i fan a rispettare questo modo di vivere il loro dolore e a non partecipare alla cerimonia. Per chi vuole essere con un pensiero, Beatrice ha suggerito l’associazione Libera di Don Luigi Ciotti, per fare di un mazzo di fiori un messaggio contro le mafie e per la giustizia sociale. Vi ringraziamo per tutto l’amore che avete riversato su Beatrice e i suoi cari in questo momento di sconforto”, si legge sul profilo Instagram dedicato a Beatrice Luzzi.

Da qui, si era appresa la notizia della scomparsa di Paolo Luzzi, che non era stato bene prima di Natale e si era sottoposto a un delicato intervento chirurgico che aveva superato. L’attrice romana era uscita dalla Casa per stargli vicina ed era rientrata prima delle Feste, lasciando intendere che tutto fosse andato per il meglio. A distanza di appena 10 giorni, la notizia più inattesa, che ha comportato la sua uscita definitiva dal gioco sebbene si rincorrano voci insistenti sulla possibilità di un rientro in Casa.

La reazione degli inquilini della Casa

Sul comportamento degli altri concorrenti della Casa del Grande Fratello è intervenuto persino Alfonso Signorini, il conduttore dell’ultima edizione del reality, che è intervenuto direttamente sul suo profilo Instagram: “La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole . A lunedì”.

Pare infatti che gli inquilini rimasti in gioco stessero insistendo per un aperitivo, mostrandosi poco sensibili al lutto che aveva appena colpito Beatrice. Solo poche ore dopo, hanno provato a correggere il tiro ma senza troppo successo. Su questo punto è intervenuta anche Rita Dalla Chiesa, che ha commentato il post del conduttore: “E adesso solo rispetto. Ogni frase di circostanza sarebbe finta come la maggior parte delle persone che sono rimaste nella Casa”.

E ancora Rossella Erra, volto amatissimo della trasmissione Rai Ballando con le stelle: “Dopo avere passato mesi in balia di offese e tradimenti, dopo una notte di Capodanno isolata e con nessuno a confortarla (se non Stefano e Sergio) mi stringo ancor di più a Beatrice Luzzi per questa tremenda e dolorosa perdita. La maggior parte della Casa non ti ha capita, ma fuori c’è un’onda d’amore e di affetto per te. Anche se forse non sufficiente, in questo momento, prova ad utilizzare questo amore per ricavarne un briciolo di sollievo”.