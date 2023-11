Scontro generazionale al Grande Fratello. Mentre le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia si riducono a qualche litigio e al percorso di pochissimi personaggi (Beatrice Luzzi in primis), il padrone di casa Alfonso Signorini ha ben pensato di redarguire pubblicamente i suoi concorrenti per la ‘passivita’ dimostrata spesso dall’inizio del programma. E, i principali indiziati, non sono i ‘senatori’, bensì i giovani della casa.

Grande Fratello, lo sfogo di Signorini

La puntata del 2 Novembre del Grande Fratello si è aperta proprio con uno sfogo di Alfonso Signorini, decisamente infastidito dall’atteggiamento dei concorrenti della sua casa: “Ho un po’ il dente avvelenato con questi ragazzi che entrano in crisi per ogni stupidata. C’è addirittura chi è in crisi da quando è entrato” ha dichiarato il conduttore, che poco dopo ha rincarato la dose con una frase ancor più forte: “Ma io dico piuttosto state a casa vostra, non venute al Grande Fratello se passate il tempo in giardino a lamentarvi di essere in crisi. Perché mentre piangete ci sono altri 1000 che vorrebbero entrare e non possono farlo. Quindi non fate tante storie”. Un messaggio chiaro e preciso, che poco dopo il giornalista ha ripetuto a muso duro ai diretti interessati.

Le critiche di Fiordaliso ai coinquilini

Negli scorsi giorni anche Fiordaliso si è lamentata dell’atteggiamento poco ‘attivo’ dei coinquilini più giovani, in particolare di Letizia, definita troppo ‘piagnucolosa’ e colpevole di non prendere decisioni nette nei confronti di Paolo, che pure le ha dichiarato il suo interesse. Proprio al macellaio, Signorini ha voluto fare qualche domanda provocatoria: “E’ una vita che aspetti. Il fatto che la situazione non si sia smossa, ti sei chiesto perché?” ha incalzato Alfonso. “Ti piace stare appeso. Ma come si può esagerare nel mostrare i propri sentimenti? Paolo, devi avere un po’ più di entusiasmo nella vita, un po’ più di leggerezza””.

Il conduttore si è quindi rivolto anche ad altri protagonisti dello show, come Ciro Petrone:”Da quando è entrato, salvo qualche fuoco d’artificio sta sempre lì in crisi a rimpiangere la fidanzata o perché non dorme”. Poi la stoccata: “Se non state bene dentro la casa, uscite ragazzi. Io ve lo dico con grande schiettezza”. Anche l’opinionista Cesara Buonamici ha appoggiato il discorso del padrone di casa, e tirando in ballo Vittorio. Il bell’ingegnere non si è infatti distinto dall’inizio del gioco per dinamiche e strategie, e la giornalista gli ha fatto giustamente notare: “Vittorio, ma quando ti ricapita una situazione così?”.

Grande Fratello, lo scontro è generazionale

La differenza di atteggiamento, a detta di Fiordaliso, si rivela soprattutto a livello generazionale: la cantante si chiede che fine abbiano fatto la spontaneità e l’amore che caratterizzavano i suoi 20 anni. Un discorso pienamente condiviso da Alfonso Signorini: “Mi pare che la critica di Fiordaliso sia una critica rivolta ai giovani che vivono col freno a meno, che non si lasciano andare alle emozioni, che non vivono a pieno questa straordinaria avventura. Che magari stanno lì a rimpiangere chissà che cosa. Ma finché siete lì dentro vivete la gioia di stare al Grande Fratello” ha spiegato il presentatore. I concorrenti ascolteranno il suo messaggio?