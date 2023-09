Il “Grande Fratello” cambia già giorno e scalza Massimo Ranieri

Il Grande Fratello è appena iniziato ma già va incontro alle prime modifiche. La notizia era circolata nelle ore precedenti alla diretta, ma è stato il conduttore Alfonso Signorini a confermare: la puntata del venerdì si sposta. Sembrerebbe una fuga bella e buona da Tale e quale show, ma su Canale5 – a farne idealmente le spese – è la fiction con Massimo Ranieri, La voce che hai dentro.

Perché il Grande Fratello cambia giorno

Allarme rosso per gli ascolti del Grande Fratello che, pur recuperando terreno, rimane indietro rispetto ai pronostici. La nuova versione del reality sembra non convincere il pubblico che, almeno per queste prime puntate, preferisce concentrarsi su altro. Saranno le dinamiche ancora inesistenti o la volontà di non spingere troppo sull’acceleratore: sta di fatto che Alfonso Signorini non va più in onda al venerdì, per evitare la corazzata Tale e quale show, e si sposta al giovedì sera.

Persino il programma condotto da Carlo Conti parte con lo sfavore del pronostico. Cristina Scuccia, infatti, che era stata annunciata nel cast ufficiale, ha rinunciato al suo ingaggio perché insoddisfatta delle condizioni imposte. Una vera e propria novità per il varietà di Rai1, che è sempre andato in onda senza particolari scossoni, almeno prima del debutto, mentre il 2023 si conferma essere l’annus horribilis per moltissimi programmi.

Una scelta che potrebbe portare nuova linfa al programma, vista l’assenza di competitor, fatta con l’intento di ridare lustro al format ripensato rispetto agli scivoloni delle edizioni precedenti. Tutto è infatti concentrato sulle storie dei protagonisti e non sulla loro voglia di apparire, com’era sembrato in passato, ma il ritmo non c’è. E se non fosse per Beatrice Luzzi, che mina la tranquillità dei coinquilini, ci sarebbe ancora poco da raccontare.

Il racconto di Fiordaliso e il dolore di Alex Schwarzer

A tenere banco, sono comunque le storie dei Vip. Prima fra tutti quella di Marina Fiordaliso, che ha spiegato di aver preso il Grande Fratello come un’occasione per rivivere la sua adolescenza, che ha interrotto a 15 anni. L’artista di Non voglio mica la luna è infatti diventata mamma prestissimo di Sebastiano, con grande gioia, ma è stata una giovane adulta che si è vista costretta a crescere troppo in fretta. Ora, dopo la scomparsa degli amati genitori Carla e Auro, ha deciso di riprendere in mano la sua vita e divertirsi.

Diverso è invece il discorso di Alex Schwarzer, che al Grande Fratello ha voluto raccontare la sua storia di atleta e la squalifica, dalla quale spera di uscire per partecipare alle Olimpiadi di Parigi nel 2024. Il marciatore è infatti innocente ed è stato dimostrato che il suo campione di urine era stato manomesso. Nessun utilizzo di doping, quindi, dopo la prima condanna, ma la giustizia ordinaria e quella sportiva seguono due vie diverse. In diretta, ha spiegato: “La seconda volta però io non ero dopato, le mie urine sono state falsificate, non so se è stato voluto, mi sono trovato a dovermi difendere da una cosa che non avevo fatto”. Il suo desiderio è quello di marciare di fronte alla famiglia, per far vedere loro quale fosse la passione che l’ha mosso per moltissimi anni. Bellissimo l’incontro con sua moglie Kathrin, che per lui rappresenta tutto.