Alfonso Signorini lo aveva annunciato nelle anticipazioni e alla fine il momento è arrivato. Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 19 ottobre si è parlato a lungo della vicenda di Heidi Baci, la concorrente che ha abbandonato la Casa più spiata d’Italia in seguito alla visita del padre. A questo incontro si sono succeduti momenti di tensione, paura e grande perplessità da parte di tutti gli inquilini e in particolare di Massimiliano Varrese, direttamente coinvolto. Ma l’attore è rimasto con un pugno di mosche in mano: Heidi ha rotto il silenzio con una lettera, ma lo ha completamente dimenticato.

Heidi Baci rompe il silenzio dopo aver abbandonato il “Grande Fratello”

“Ciao ragazzi. Dopo la mia uscita così improvvisa è doveroso darvi delle spiegazioni. Nell’ultimo periodo nella Casa ho mostrato segni di titubanza, ero scossa e i miei genitori hanno vissuto con malessere le mie decisioni. Non posso entrare nel dettaglio e darvi altre informazioni su quanto è successo. Al momento uscire era l’unica cosa da fare. Nella vita ci sono delle priorità e la mia famiglia aveva bisogno di me”.

Con queste parole Heidi Baci ha parlato per la prima volta dopo aver preso la decisione che in molti nella Casa – come al di fuori – non avrebbero voluto che prendesse. La giovane imprenditrice ha abbandonato il gioco del Grande Fratello per una concatenazione di fattori che hanno fatto parecchio discutere, specialmente tra il pubblico: dapprima la “relazione” – a detta di molti tossica – con l’attore Massimiliano Varrese, più grande di lei e giudicato fin troppo ossessivo nei comportamenti e nelle parole, poi l’irruzione del padre in Casa con un atteggiamento preoccupato ma anche autoritario, che l’ha spinta a lasciarsi il gioco alle spalle.

“Nella vita ci sono delle priorità”, ha tenuto a sottolineare la bionda 26enne. E se di priorità si parla, non è passato inosservato il finale di quella lettera, rivolto ai suoi più cari amici: “PS: Vittorio e letizia siete unici, mi mancate”, ha scritto. E di Massimiliano nemmeno l’ombra.

Massimiliano Varrese, a difenderlo ci pensa la mamma

L’attore diventato celebre agli inizi della sua carriera nella schiera dei Carramba Boys ha avuto una serata niente male. Heidi Baci, che per lui continua a essere un amore che non ha avuto la possibilità di sbocciare come avrebbe potuto, non ha fatto minimamente menzione di lui e della loro “storia” nella lettera, prediligendo – tra l’altro – gli amici Letizia Petris e Vittorio Menozzi. Quest’ultimo “causa” almeno in parte della sua gelosia, diventata a detta di molti morbosa.

Nella Casa Varrese ha trovato conforto da parte di tutti, persino di Beatrice Luzzi, la sua acerrima “nemica”. Anche Alfonso Signorini sin da subito lo aveva difeso dalle “accuse infamanti” del padre di Heidi – come lo stesso attore le ha definite in puntata – ma, per riportare l’equilibrio, il Grande Fratello ha deciso di far intervenire la madre, la signora Maria Luisa.

“Ciao sole mio, da quanto tempo che non ti saluto così la mattina – ha recitato la lettera della donna -. Voglio farti sentire la mia vicinanza per ricordarti che non sei e non sarai mai solo, per difendere l’uomo meraviglioso che sei. Hai iniziato la tua carriera da ragazzino e ti sei fatto valere, hai seguito i tuoi obiettivi e alla fine hai realizzato il tuo sogno. Entrando nella Casa ancora una volta hai dimostrato il tuo coraggio era tua voglia di metterti in gioco. Sei stato pronto ad affrontare nuove emozioni e hai messo in conto che non saresti piaciuto a tutti. Purtroppo non tutti riescono a capire la tua trasparenza”. Poi ha concluso con un invito al figlio: “Non farti trafiggere dalle cattiverie. Io, tuo padre, tua sorella e tua figlia siamo orgogliosi di te. Non permettere mai a nessuno di oscurare la tua luce perché tu, figlio mio, sei il sole”.