Ormai non sembrano esserci più dubbi: Beatrice Luzzi è la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello, e nella puntata del 5 Ottobre, l’ottava della stagione, si conferma tanto odiata dai coinquilini, quanto amata dal pubblico da casa. L’ex protagonista della soap ‘Vivere’ non ha peli sulla lingua, non teme confronti accesi e gioca un reality in cui non sembra avere rivali.

“Grande Fratello”, eliminato flash 5 ottobre

Il momento del verdetto al Grande Fratello, si sa, è sempre un confluire di tensioni, desideri e resa dei conti. Prima della comunicazione del concorrente eliminato, i 4 nominati della puntata, Vittorio Menozzi, Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Arnold Cardaropoli, hanno commentato la loro possibile esclusione. Tutti hanno espresso il desiderio di rimanere nella Casa, ma anche la soddisfazione per l’esperienza vissuta fino al fatidico momento. “Se stasera vengo eliminato ho vinto comunque perché torno da mia moglie Mariella e da mio figlio” – ha commentato Lorenzo, mentre Valentina ha dedicato alcune parole di ringraziamento a Fiordaliso. Per Arnold è invece stata una sfida, ma ha espresso la felicità personale per aver imparato nuove cose che lo accompagneranno anche fuori.

Il concorrente eliminato dalla Casa del Grande Fratello durante la puntata del 5 Ottobre è stato Lorenzo. Non è mancato il momento di tensione quando, uscendo e dirigendosi verso lo studio per essere accolto da Alfonso Signorini, ha rifiutato i saluti di Beatrice (tanto per cambiare al centro dell’attenzione dei telespettatori e dello studio). C’è anche da dire che le parole pronunciate nei giorni scorsi da Lorenzo nei confronti di Beatrice hanno fatto indignare molti telespettatori: “Il motivo principale per cui quella donna è così – ha detto il calzolaio – è perché ha una mancanza d’affetto pazzesca da parte del lato maschile. Se avesse un uomo che la facesse contenta nel senso completo, che le desse affetto… Sarebbe completamente un’altra persona … Invece così tira fuori tutto il lato negativo”.

In nomination nella prossima puntata, in onda lunedì 9 ottobre, Grecia, Valentina e Anita.

Beatrice Luzzi e Jane Alexander: “Mi soffiò un ruolo”

Durante la puntata Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip veramente bomba proprio su Beatrice Luzzi. L’attrice, dopo che Valentina Modini, durante la settimana, l’ha paragonata all’inglese Jane Alexander, ha reagito duramente e in modo stizzito, spiegando subito il perché: “Avevo fatto un provino per il ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker – ha spiegato -, era andato anche molto bene ma poco dopo mi dissero che avrebbero chiamato lei per quella parte. Alfonso, non mi chiedere nomi o altro, ma mi dissero: abbiamo dovuto mettere lei”.

Signorini ha poi mostrato la dura replica lanciata sui social proprio da Jane Alexander che ha scritto: “Mi hanno segnalato che la signora Beatrice Luzzi ha risposto piccata quando è stata paragonata a me. Mi chiedo come mai, visto che nemmeno ci conosciamo. Senza considerare che un minimo di solidarietà femminile non guasterebbe. Così, per dire. Cara signora Luzzi, buon proseguimento di GF. Se lo goda che non dura per sempre“. E ancora: “Le cose sono molto più semplici di come le vede la signora Luzzi. Entrambe abbiamo fatto un provino, lei è stata scartata. Dopo più di 20 anni potrebbe farsene una ragione“.

Beatrice ha risposto semplicemente: “Da quello che scrive sembra che i fatti le abbiano dato ragione, è inutile aggiungere altre parole a questo”.

“Grande Fratello 2023”, Beatrice contro tutti

Nella puntata del 5 Ottobre del Grande Fratello 2023 Beatrice Luzzi è stata attaccata su più fronti da quasi tutti i coinquilini della casa: complice il temperamento forte dell’attrice e la sua personalità ‘spigolosa’, l’interprete della soap ‘Vivere’ ha trascorso una settimana piuttosto turbolenta, che l’ha spesso vista isolata dal gruppo e vittima di attacchi su più fronti. Se da un lato l’abile stratega Massimiliano Varrese non ha mai nascosto il proprio astio nei confronti della Luzzi, questa volta è stato Paolo Masella a lanciare le accuse più pesanti contro Beatrice, alcune al limite dell’inverosimile.

Il macellaio romano ha infatti a più riprese definito la sua coinquilina una fredda giocatrice, misurata e poco spontanea, soprattutto in puntata. Ma gli altri non sono certo rimasti a guardare: logorroica, poco seria, iperattiva e falsa sono solo alcuni degli epiteti spesi contro l’attrice. E qualcuno si è spinto anche oltre, parlando di ‘mancanze affettive da parte del sesso maschile’ alla base di un atteggiamento tanto ostile. Parole ingiustificabili- e velatamente sessiste- che non sono sfuggite al pubblico da casa: “Sono state tantissime le cattiverie dette a me. Ho sentito talmente tante offese, malafede, ho sentito che sono capace di piangere in tugurio per avere la prima serata” ha lamentato la Luzzi in puntata.

L’affetto del pubblico e il trionfo al televoto

Mentre nella casa più spiata d’Italia Beatrice ha trascorso diverse giornate isolata dai compagni, il pubblico pare invece apprezzare la sua indole complessa e per niente pronta a piegarsi. Al televoto con altri 7 compagni, l’attrice ha ottenuto il 47% delle preferenze, risultando immune per la seconda settimana consecutiva: un risultato accolto con un boato dal pubblico nello studio di Alfonso Signorini e con delle espressioni tra l’incredulo e lo stranito degli altri protagonisti del reality. “Grazie di cuore pubblico. Mi sento molto meno sola. Io seguo una strada con lucidità e con giustizia però mi sento sola, ma se ci siete voi continuo per la mia strada”, è stato il suo commento.

E pochi minuti dopo, dall’alto della sua immunità, la Luzzi ha scelto di mandare in nomination immediata il calzolaio Lorenzo Remotti, reo di averle riservato parole particolarmente velenose. Proprio a lui toccherà la triste sorte del concorrente eliminato della puntata.

“Grande Fratello 2023”: un trionfo (forse) annunciato

La dinamica che vede protagonista Beatrice Luzzi nell’attuale edizione del Grande Fratello è degna di migliori manuali dei reality, in cui è spesso il singolo contro il gruppo a raccoglier il consenso popolare: nel gioco tra carnefici e vittima, il senso di protezione degli spettatori li porta sempre a protendere per quest’ultimo, proprio come nel caso della Luzzi e come successo in altre edizioni del reality con Marco Bellavia, Federica Lepanto o Mauro Marin.

D’altro canto, sembra averlo capito benissimo anche lei: “Non si rendono conto che continuando così rendono me sempre protagonista” ha bisbigliato in puntata. Che sia ufficialmente partita la marcia trionfale verso l’ennesima vittoria dell’outsider di turno? Colpi di scena permettendo, s’intende.