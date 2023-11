Grande Fratello, gli eliminati della puntata del 6 novembre

Grande Fratello 2023-2024, chi sono gli eliminati della puntata del 6 Novembre? Grandi emozioni nella Casa più spiata d’Italia: l’aria tra i concorrenti è sempre più tesa e le dinamiche sembrano essere sul punto di rompersi ed esplodere. In nomination dall’episodio precedenti c’erano Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Giselda Torresan, Angelica Baraldi e Giampiero Mughini. Tante le amicizie e le rivalità creatisi tra i corridoi e le stanze dell’abitazione e la convivenza sta sempre più stretta a tutti… Chissà cosa ci riservano le prossime puntate.

Grande Fratello: Giselda Torresan eliminata

L’eliminata della puntata è stata Giselda Torresan. “È un gioco, va bene così”, ha commentato l’operaia veneta prima di lasciare la Casa in maniera definitiva. “Mi sono divertita tantissimo, è stata una bella esperienza”, ha poi aggiunto quando è stata accolta nello studio di Alfonso Signorini. Il programma deve così dire addio a una concorrente iconica della stagione: indimenticabile la sua penetrante voce e la sua allegria, nonché, impossibile da tralasciare, il suo travolgente amore per la montagna.

La diciassettesima puntata del GF ha smosso un po’ la situazione nella Casa, forse anche grazie all’intervento del conduttore, che la settimana prima aveva “strigliato” i concorrenti un po’ sottotono. Inaspettatamente c’è stato un riavvicinamento tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Dopo gli innumerevoli scivoloni del ragazzo (resosi protagonista di alcuni episodi per cui ha chiesto pubblicamente scusa), i due hanno siglato una pace, che per molti non è destinata a durare. Beatrice Luzzi però ha avuto ben altro a cui pensare: alla concorrente mancano molto e suoi due adorati figli, Valentino ed Elia, rispettivamente di 15 e 13 anni. I due la seguono con grandissima attenzione, assicura Alfonso Signorini, che svela alla concorrente come siano impegnati anche sui social e sempre pronti a difenderla.

I due hanno preparato una dolce sorpresa per la mamma e si sono mostrati in un video in compagnia del cagnolino di casa. Le hanno mostrato i festoni del compleanno di Elia e la rassicurano. Tutto sembra andare per il meglio e non deve preoccuparsi per loro, anzi, vogliono che prosegua il suo percorso al meglio. Si augurano che possa essere lei a spegnere le luci del Grande Fratello, e, a dirla tutta, forse la vincitrice di questa edizione potrebbe essere veramente lei, molto amata dagli spettatori da casa.

C’è stato poi spazio anche per i nuovi amori, come la conoscenza tra Letizia e Paolo e quella tra Mirko e Angelica sono sempre più vicini con l’ex concorrente di Temptation Island che ha ammesso: “tra noi c’è affinità”.

Come si vota al GF

Ma come si vota per eliminare o salvare i concorrenti del Grande Fratello? Ci sono modi diversi, così da poter scegliere il più comodo. Il primo è tramite l’applicazione, scaricabile gratuitamente, di Mediaset Infinity. Si può trovare attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza. Si può votare anche attraverso il sito web. All’interno della sezione “Televoto”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, chiunque può esprimere il proprio voto.

Sul sito è pubblicato anche il regolamento con tutti i dettagli. Si può esprimere la propria preferenza anche attraverso alcune Smart tv. Sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity, effettuare la login e partecipare al televoto. Infine, si può votare “alla vecchia maniera”, tramite Sms: quando il conduttore lancia il televoto durante la trasmissione, i telespettatori possono votare inviando un messaggio al numero 477.000.2 al costo massimo di 0,1613 euro a seconda del proprio operatore.

Il Grande Fratello 2023 è trasmesso in diretta due volte a settimana: il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Non solo, ricordiamo che il reality show è in diretta h24 tutti i giorni sul canale 55 di Mediaset Extra, ma anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity.