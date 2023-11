Ascolti tv del 27 novembre: Il Metodo Fenoglio se la vede col Grande Fratello

Gli ascolti tv di lunedì 27 novembre: su Rai 1 va in scena la prima puntata della nuova fiction "Il Metodo Fenoglio". E Signorini trema

Fonte: Ufficio stampa Rai Alessio Boni è il maresciallo Fenoglio

La prima puntata della nuova fiction di Rai 1 Il metodo Fenoglio – L’estate fredda, con Alessio Boni, è andata in onda lunedì 27 novembre in prima serata e non teme il confronto di Canale 5 con il Grande Fratello di Alfonso Signorini, malgrado i continui colpi di scena nella Casa più spiata d’Italia (leggi le nostre pagelle).

Alessio Boni è magistrale nei panni del maresciallo Fenoglio, nato dalla penna di Gianrico Carofiglio, e la storia della Bari del 1991 è tanto avvincente quanto cruda. La nuova serie non delude le aspettative.

Prima serata, ascolti del 27 novembre: Fenoglio batte il GF

La serie Il Metodo Fenoglio debutta su Rai 1 e incolla al piccolo schermo 3.802.000 spettatori pari al 20.8%. Su Canale 5 Il Grande Fratello invece si assesta sui 2.809.000 spettatori con uno share del 21.2%

Su Rai 2 va in onda il film Qualcosa di nuovo che raggiunge i 941.000 spettatori, pari al 4,9%. Su Rai 3 Far West, prima puntata, ottiene 805.000 spettatori pari al 4.7%.

Quarta Repubblica su Rete 4 interessa a 790.000 spettatori (5.3%), mentre il film 3 days to kill su Italia 1 raggiunge 1.379.000 spettatori (7.7%). Su La7 il film La maschera di ferro arriva a 544.000 spettatori pari al 3.1%. Su Tv8 GialappaShow interessa 779.000 spettatori con il 4.4% di share. Il contadino cerca moglie su Nove registra 458.000 spettatori, share 2,4 %.

Access Prime Time, dati del 27 novembre: Affari Tuoi campione

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.644.000 spettatori (21.9%); Affari Tuoi interessa 5.251.000 spettatori, pari al 24%; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge 3.336.000 spettatori pari al 15.3%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 771.000 spettatori, share 3,5% mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene1.421.000 spettatori (6.7%); Un posto al sole piace a 1.785.000 spettatori (8.1%).

Mentre NCIS su Italia 1 interessa 1.476.000 spettatori con il 6.8%, Stasera Italia su Rete 4 785.000 spettatori con il 3.7% nella prima parte e 734.000 spettatori con il 3.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.818.000 spettatori (8.3%) mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 544.000 telespettatori, share 2,5 % e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 638.000 telespettatori, share 2,9%.

Il preserale, dati del 27 novembre

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente su Rai 1 ha un ascolto medio di 3.334.000 spettatori pari al 22.2% mentre Reazione a Catena piace a 4.381.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida incolla 1.846.000 spettatori (13%) mentre Caduta Libera piace 2.913.000 spettatori (17.3%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera si assesta sui 669.000 spettatori (4.7%), Castle piace a 460.000 spettatori con il 2.7%. Il Mercante in Fiera – Fuori Due ottiene 290.000 spettatori con l’1.5% eIl Mercante in Fiera è visto da 346.000 spettatori pari all’1.7%. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge 2.697.000 spettatori pari al 14.8%. Blob segna 1.165.000 spettatori pari al 5.9% e Nuovi Eroi 1.021.000 spettatori (4.9%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge 566.000 spettatori (3.6%), C.S.I. Miami si porta sui 879.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Tempesta d’Amore piace a 663.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown è visto da 238.000 spettatori con l’1.5%. Su Tv8 Celebrity Chef ottine 427.000 spettatori (2.4%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? si assesta sui 587.000 spettatori (3.2%).