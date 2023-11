Sono trascorsi 77 giorni dall’inizio del Grande Fratello e ormai è chiaro che certe dinamiche, seppure un po’ stanche, faticano a districarsi. Protagonista della 22esima puntata è stato il faccia a faccia tra Perla e Greta, la ex e la nuova fidanzata (almeno fino a stasera) di Mirko, ma non sono mancati momenti emozionanti e altri parecchio discussi.

Beatrice Luzzi, la battutaccia su Perla. Voto: 3

La Regina della Casa più spiata d’Italia stavolta ha preso proprio uno scivolone. Beatrice Luzzi è capace di farsi amare dal pubblico come pochi altri concorrenti del Grande Fratello, è sempre molto puntuale nei suoi commenti e non si lascia abbattere quando diventa mirino di scontri e critiche al vetriolo (che non sono mancati). Ma dobbiamo ammettere che quel commento su Perla “non all’altezza” di Mirko, che da “giovane imprenditore di successo” si può permettere “di meglio”, insomma, non è stato un bel momento di televisione.

Vittorio Menozzi tra Beatrice e Garibaldi, voto: 7

Il bel Vittorio Menozzi è il “terzo” elemento del triangolo amoroso – si fa per dire – con Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due sono protagonisti di un tira e molla che ormai non convince neanche i diretti interessati e nell’ultima settimana si sono riavvicinati, lasciando intendere almeno in teoria che vi sia ancora qualcosa. Salvo poi smentire tutto, almeno da parte dell’attrice dalla rossa chioma.

Cosa c’entra Vittorio in tutto questo? Tra lui e Beatrice c’è un bel feeling e lei ha speso parole bellissime nei confronti del giovane “intellettuale” della Casa, scatenando ancora una volta la gelosia di Garibaldi. Che sia una “vittima” inconsapevole o un abile furbacchione che sfrutta il suo savoir fare per mettersi in mezzo, non ci è dato saperlo. Quel che è certo è che il suo commento è stato impeccabile: “Sono sicuro che ci siano dei sentimenti da parte di Giuseppe ma al contempo la addita come persona che manipola e condizione. Non capisco come una persona che si sente manipolata possa dire di amare una donna del genere”. Ce lo chiediamo anche noi, caro Vittorio.

Rosy Chin riabbraccia la famiglia, voto: 8

Il momento più emozionante della serata senza dubbio è quello dell’incontro di Rosy Chin con la sua famiglia. C’erano proprio tutti: la mamma Elena, il papà Corrado e il fratello Davide. Del suo passato difficile aveva già parlato, di un’infanzia e una vita che hanno risentito del peso di una mentalità rigida, della mancanza di manifestazioni d’affetto e del sentirsi esclusa, in quanto figlia femmina.

Ma Rosy, in fondo, con la sua esistenza e i suoi successi come madre e professionista – è diventata una celebre e apprezzata chef – ha dato la risposta migliore a chi non credeva in lei: passione e determinazione ti fanno volare lontano, più in alto di quanto tutti continuino a ripeterti cercando di convincerti del fatto che più di tanto non potrai realizzare.

“Scusaci per le nostre mancanze”, ha detto la mamma di Rosy. E tutti loro, anche quel padre che si era macchiato di una frase tanto brutta – “Per noi sei morta” – quando lei ha deciso di lasciare la famiglia per seguire le proprie aspirazioni, in qualche modo hanno voluto riparare a quanto accaduto. Le lacrime di Rosy erano quelle sincere e commosse di una bambina che ha sofferto ma ha finalmente fatto capire a tutti quanto vale, nonostante le cicatrici che porta nel cuore.

Mirko mollato in diretta, voto: 5

Non è stata una bella serata per Mirko, protagonista di un altro “triangolo amoroso” che a dirla tutta ha creato da solo. Si dichiarava fidanzato con Greta, la ragazza per cui a Temptation Island ha lasciato Perla, storica compagna per ben 5 anni. Eppure dal faccia a faccia tra le due donne a uscire sconfitto è stato soltanto lui.

Perla si è riavvicinata a Mirko, ma ha precisato di non avere interesse a riprendere la storia. Greta dal canto suo si è molto irritata per la mancanza di rispetto del fidanzato negli ultimi giorni di permanenza al Grande Fratello. E alla fine ha deciso di interrompere la loro relazione: “Per rispetto di entrambi dobbiamo mettere un punto. Ho visto tanto e quel toto mi basta per capire che non sei l’uomo che voglio nella mia vita. Mi hai manco troppo di rispetto”.