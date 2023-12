Ascolti tv del 4 dicembre: smacco Signorini al Grande Fratello. Vince il Metodo Fenoglio

La seconda puntata della serie "Il Metodo Fenoglio - L'estate fredda", in onda su Rai 1, si scontra di nuovo col "Grande Fratello" su Canale 5

Fonte: Ufficio stampa - Rai Alessio Boni e Giulia Bevilacqua ne "Il Metodo Fenoglio"

Lunedì 4 dicembre in prima serata su Rai 1 va in onda la seconda puntata della fiction con Alessio Boni, Il Metodo Fenoglio – L’estate fredda. E ancora una volta se la gioca con il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

La sfida è ardua, ma la prima partita, il 27 novembre, è stata vinta dal maresciallo, creato dalla penna di Carofiglio e interpretato magistralmente da Alessio Boni.

Intanto tra i due litiganti si insinuano Ale e Franz che nello show Rai duo, in onda ovviamente su Rai 2, ripercorrono trent’anni di carriera. Quella del 4 dicembre è la prima di tre puntate in cui si ha la possibilità di rivedere tutti i loro più iconici personaggi, come i gangster Gin e Fizz, i vecchietti che litigano continuamente e commentano la loro vita e ovviamente anche i due personaggi che si ritrovano a dialogare sulla “panchina” che li ha resi celebri ed apprezzati dal grande pubblico, cui si aggiungeranno nuove storie comiche.

Prima serata, ascolti tv del 4 dicembre: Fenoglio imbattibile

Su Rai 1 la seconda puntata della serie tv Il Metodo Fenoglio totalizza 3.073.000 spettatori pari al 16.8% di share. Mentre su Canale 5 il Grande Fratello incolla al piccolo schermo 2.779.000 spettatori (21,2%). Su Rai 2 Raiduo con Ale e Franz che festeggiano 30 anni di carriera piace a 1.010.000 spettatori pari al 5.2% . Su Rete 4 Quarta Repubblica interessa a 773.000 spettatori (5.3%), mentre su Rai 3 Farwest ottiene 755.000 spettatori pari al 4.5% . Su Italia 1 Vendetta è scelto da 1.355.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 l’ultima puntata di GialappaShow ottiene 723.000 spettatori con il 4.3%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raggiunge . Su La7 la prima puntata de La Torre di Babele interessa 1.305.000 spettatori e il 6.5%.

Access Prime Time, dati del 4 dicembre

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene spettatori con il ; Affari Tuoi interessa a spettatori con il ; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge spettatori pari al . Su Rai 2 Tg2 Post interessa spettatori con il mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene spettatori (); Un posto al sole piace a spettatori ().

Mentre NCIS su Italia 1 interessa spettatori con il , Stasera Italia su Rete ottiene spettatori () nella prima parte e spettatori () nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare spettatori (). Mentre su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato spettatori ().

Il preserale, dati del 4 dicembre

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente su Rai 1 ha un ascolto medio di spettatori pari al al mentre Reazione a Catena piace a spettatori pari al . Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida incolla al tv spettatori () mentre Caduta Libera piace a spettatori (). Su Rai2, dopo TG Sport Sera si assesta su spettatori e il , Castle piace a spettatori con il . Il Mercante in Fiera – Fuori Due ottiene spettatori () e Il Mercante in Fiera è visto da spettatori (). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge spettatori (). Blob segna spettatori pari al e Nuovi Eroi spettatori pari al .

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge spettatori con il , C.S.I. Miami si porta sui 861.000 spettatori con il . Su Rete4 Tempesta d’Amore piace a spettatori (). Su La7 Padre Brown è visto da spettatori con l’. Su Tv8 Celebrity Chef ottiene spettatori (). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? si assesta sui spettatori ().

