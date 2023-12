Fonte: Ansa Alessio Boni

Terra Amara, Il Metodo Fenoglio ma anche Report e Che tempo che fa: una domenica 10 dicembre decisamente ricca per gli ascolti tv, che schiera le punte di diamante di stagione per una sfida all’ultimo punto. Canale5, in particolare, decide di puntare sulla soap turca dopo le settimane concesse a Caduta Libera in prime time e che non hanno ottenuto i risultati sperati, mentre su Rai1 tornano Alessio Boni e Giulia Bevilacqua con la fiction Il metodo Fenoglio.

Sul NOVE, torna il consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa, che ospita Gino Cecchettin, il padre di Giulia assassinata dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Su Rai3 vanno invece in onda le appassionanti inchieste di Report, presentate da Sigfrido Ranucci, mentre Italia1 trasmette il penultimo capitolo della saga del maghetto con Harry Potter – I Doni della Morte parte 1.

Prima serata, ascolti tv del 10 dicembre: Terra Amara batte Fenoglio

Su Rai 1 la nuova puntata de Il metodo Fenoglio ha guadagnato 2.480.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 Terra amara ha inchiodato alla tv 2.924.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Rai 2 La Caserma è piaciuta a 549.000 spettatori con il 2.8%. Su Rete 4 Zona bianca ha interessato 699.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Rai 3 Report è piaciuto a 1.597.000 spettatori con l’8.4%. Su Italia 1 Harry Potter e i doni della morte – parte 1 ha appassionato 1.131.000 spettatori con il 6.5% di share. Sul Nove Che tempo che fa ha ottenuto 2.309.000 spettatori (11.3%) nella prima parte e 1.205.000 spettatori (9.4%) nella seconda parte chiamata Il Tavolo. Su La7 Bad Company – Protocollo Praga ha catturato 393.000 spettatori con il 2.2%. Su Tv8 Il Natale della Porta Accanto ha registrato 537.000 spettatori con il 2.9%.

Access Prime Time, dati del 10 dicembre: Affari Tuoi al top

Su Rai 1 Affari Tuoi ottiene 4.896.000 spettatori con il 23.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint diverte 2.948.000 spettatori con il 14.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine piace a 1.176.000 spettatori (5.7%). Su Rai 3 Chesarà… interessa 779.000 spettatori (3.8%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend è seguito da 641.000 spettatori (3.1%) nella prima parte e 773.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica raccoglie 866.000 spettatori con il 4.1%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 697.000 spettatori (share del 3.4%)..

Il preserale, dati del 10 dicembre

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 3.067.000 spettatori (19.4%) mentre Reazione a Catena intrattiene 4.276.000 spettatori (23.9%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida piace a 2.171.000 spettatori (14.5%) mentre Caduta Libera Story è seguito da 2.865.000 spettatori (16.4%). Su Rai 2, dopo TG Sport Sera (497.000 – 3.6%), Novantesimo Minuto registra712.000 spettatori con il 4.8% nella prima parte e 656.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte chiamata ‘Tempi Supplementari’. N.C.I.S. New Orleans ottiene 499.000 spettatori (2.6%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag interessa a 607.000 spettatori (3.8%) mentre C.S.I. Miami totalizza 702.000 spettatori (3.8%). Su Rai 3 l’informazione dei TGR segna 2.511.000 spettatori con il 13.7%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore appassiona 621.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 il film La passione piace a 146.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 4 Hotel 459.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Che Tempo Che Farà registra un a.m. di 369.000 spettatori (2%).