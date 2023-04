Kaia Gerber e il fidanzato Austin Butler: carezze e sguardi sul red carpet

Fonte: IPA Kaia Gerber e Austin Butler

Giovani, innamorati e di una bellezza sfolgorante, Kaia Gerber e Austin Butler hanno presenziato al Time 100 Gala 2023, la cerimonia-evento che celebra i 100 personaggi più influenti al mondo. La top model e l’attore di Elvis stanno insieme dal 2021 e sono state finora sporadiche le uscite pubbliche di coppia. Sino al meraviglioso red carpet della cerimonia, che li ha visti prendersi la scena con i loro sorrisi, le loro carezze e i loro sguardi complici.

Kaia Gerber e Austin Butler: belli e innamorati sul red carpet

Lei è una giovanissima modella e ha nel suo curriculum anche qualche esperienza da attrice, oltre ad essere la figlia dell’iconica Cindy Crawford. Lui, altrettanto giovane, è un attore di successo che si è preso la scena nell’ultimo anno con il film Elvis, in cui interpreta l’omonimo “re del rock’n’roll”. Interpretazione, tra l’altro, che ha ricevuto gli elogi e il plauso della critica e che gli è valsa la vittoria ai Golden Globe 2023 come miglior attore in un film drammatico.

Loro sono Kaia Gerber e Austin Butler: giovani, belli ed innamoratissimi, si sono presi la scena sul red carpet del Time 100 Gala 2023. I due hanno celebrato il prezioso traguardo ottenuto dall’attore, che è stato inserito nella prestigiosa classifica del Time tra le 100 personalità più influenti al mondo. E, per l’occasione, hanno presenziato alla cerimonia-evento della rivista americana, dove hanno dato spettacolo nel segno dell’eleganza e dell’amore.

Lei 21 anni, lui 31, non si sono mai tolti gli occhi di dosso e, di fronte ai flash dei fotografi, non hanno nascosto il loro amore tra sguardi e carezze complici.

Fonte: IPA

Un amore, il loro, sbocciato nel 2021 e mantenuto sempre riservato. In un’occasione così importante hanno però voluto fare un’eccezione e, oltre a mostrarsi affiatatissimi, hanno anche sfoggiato un look elegante.

Kaia Gerber e Austin Butler: il look sfoggiato al “Time 100 Gala 2023”

Kaia Gerber, in particolare, ha optato per un elegante abito grigio che le lascia la schiena scoperta, e con un colletto che le copre il mento. L’abito, nella parte inferiore, si apre a ventaglio in una deliziosa maxi gonna che tocca a terra. In abbinamento, la giovane modella ha sfoggiato un paio di tacchi a punta dorati e decorati con gioielli.

Bellissima come mamma Cindy Crawford, dalla quale ha ereditato fascino ed eleganza, la Gerber ha sciolto al vento le sue fluenti ciocche castane, e ha aggiunto un tocco di brillantezza sfoggiando un braccialetto di perle. Austin Butler, anche lui elegantissimo, ha optato per il glamour con un classico smoking nero. Ha completato il suo outfit con una cravatta di raso nero e una classica camicia bianca.

Fonte: IPA

Il Time 100 Gala 2023 è stata l’occasione per vederli finalmente insieme, in pubblico, più belli e complici che mai sul red carpet della cerimonia. Come dimostrato in questa occasione, la loro storia d’amore viaggia a vele spiegate e la loro evidente complicità ha catalizzato l’attenzione di tutti. Non solo i flash dei fotografi.