I look di Zoe Kravitz: quale la valorizza di più?

Zoe Kravitz, la nuova Catwoman del film di recente uscita The Batman, in cui l’eroe mascherato è interpretato da Robert Pattinson, è un’attrice con uno stile ben definito, a volte audace. Ecco una carrellata di alcuni suoi look: dove si sarà valorizzata al massimo?

I look di Zoe Kravitz: l’abito con la scollatura a gattini

Questo abito valorizza decisamente sia la silhouette che il décolleté di Zoe. La scollatura con i gattini (questo outfit, ovviamente, è stato indossato per una première del film The Batman) avvolge e contiene bene il seno e la parte centrale allacciata dà aria alla figura. Graziosa anche l’acconciatura e molto da lei la scelta di non indossare un make up particolarmente appariscente. Mi piace: la trovo in linea con il suo personaggio, ma anche con la sua persona.

I look di Zoe Kravitz: l’abito con la scollatura a cappette

Il taglio dell’abito valorizza molto la fisionomia di Zoe, ma non si può dire altrettanto del dettaglio aperto sul seno, che invece schiaccia e fa fuoriuscire il décolleté. Personalmente, lo trovo poco valorizzante (si vede ancora meglio nelle foto in cui appare lateralmente: il seno “esce” dalle aperture). Il male up e l’acconciatura invece sono perfetti.

I look di Zoe Kravitz: l’abito in lamé ciclamino

Mi piace la linea morbida e il tessuto laminato che avvolge la silhouette di Zoe senza fasciarla. Il colore dell’abito è un po’ spento perla sua carnagione, ma sarebbe bastato un rossetto un po’ più acceso per correggere il tiro. Anche la pochette avrebbe funzionato meglio in un colore più luminoso, a contrasto con l’abito.

I look di Zoe Kravitz: il minidress in fantasia

Zoe Ha un fisico per cui può indossare praticamente qualunque cosa, ma questo non significa che tutto quello che porta la valorizzi al 100%, come nel caso di questo minidress: non le sta affatto male, ma nemmeno la fa risaltare al massimo. La scollatura dritta fa spiovere il décolleté e il sandalo allacciato alla caviglia invecchiano l’insieme. Anche il make up è un po’ troppo pesante.

I look di Zoe Kravitz: jeans e top lamé

Ecco, qui Zoe mi piace moltissimo: il jeans dal taglio morbido ma a vita regolare, portato con la maglia in lamé, anche questa non aderente e appena corta sopra l’ombelico sono un mix perfetto. Non mi dispiace nemmeno in saldalo allacciato alla caviglia. Nel complesso, è un look che potremmo replicare anche a casa, magari sostituendo al sandalo una scarpa bassa e più sportiva, come una sneakers, che renderebbero il tutto più portabile.