Cindy Crawford, top model a 56 anni: “Ora sono più sicura di me”

Cindy Crawford e Kaia Gerber, mamma e figlia in passerella alla PFW

Una bellezza, quella di Cindy Crawford, che ha fatto scuola: sin dagli esordi della sua carriera il suo corpo, il viso, quel neo sopra il labbro sono diventati simbolo di fascino e di uno stile da replicare. Non stupisce che sia stata una delle prime grandi top model in un’epoca durante la quale le passerelle erano la celebrazione dei grandi nomi: da Claudia Shiffer a Carla Bruni, senza dimenticare Kate Moss o Naomi Campbell. E la sua carriera non si è arrestata: a 56 anni sfila e posa ancora per le copertine delle riviste. Ma lei confessa di essere più sicura di sé adesso rispetto a quando era più giovane.

Cindy Crawford, a 56 anni è ancora al top

La sua carriera è inziata a 16 anni e, proprio come il mondo della moda insegna, ha preso il via per caso: un fotografo aveva notato una giovanissima Cindy Crawford cimare le pannocchie di mais. Le ha scattato delle foto e per lei si sono spalancate le porte del fashion. Il resto è storia. Infatti da allora è stata inarrestabile, grazie a una bellezza che con il tempo è diventata più matura ma non ha perso il suo fascino. Tanto che la rivista W Magazine le ha dedicato una copertina in occasione del numero per il cinquantesimo anniversario. Scatto corredato da un’intervista durante la quale la top model ha raccontato i cambiamenti nel suo settore ma anche in se stessa.

Rispetto alla sua professione e a come si approccia al mondo della moda ha spiegato: “Essere una modella è, per certi versi, come essere un atleta. È un’abilità e diventi più brava. Ma, come con un atleta, il tuo essere fisico cambia. Sono consapevole di non avere lo stesso aspetto di quando avevo 25 anni, ma porto esperienza e sicurezza davanti alla telecamera che non avevo allora. E mi piace ancora quello che faccio. Non avrei mai pensato che avrei lavorato come sono in questa fase”. Una Cindy Crawford più sicura forte della sua consapevolezza e della sua esperienza.

E lungo la strada intrapresa da lei tanti anni fa sta muovendo gli stessi passi anche la figlia Kaia Jordan Gerber, modella e attrice proprio come la mamma con la quale condivide la bellezza senza tempo.

La foto in copertina di Cindy Crawford su W Magazine è uno scatto in bianco e nero in cui la top model sfoggia una camicia bianca con cravatta: e non potrebbe essere più sensuale di così.

Cindy Crawford e la bellezza senza età

La bellezza non sfiorisce ma, anzi, diventa simbolo di un fascino sempre maggiore con il passare del tempo. Ne è un esempio Cindy Crawford che sul suo aspetto, non senza dedizione e lavoro, ha costruito una carriera che non si è mai arrestata. Lo dimostra il fatto che a 56 è splendida. Questa estate si è mostrata in uno scatto in bikini in cui emergeva tutta la sua bellezza in una posa emblema della sensualità. Invece con la secondogenita Kaia Jordan ha sfilato nel corso della Paris Fashion Week a marzo 2022, incantando in passerella dove non è sfuggita l’incredibile somiglianza tra le due.

Cindy Crawford è uno dei simboli della bellezza senza età, di quel fascino ed eleganza che riescono a superare il tempo e che l’hanno fatta diventare una delle top del mondo della moda. Ancora oggi.