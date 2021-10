Kaia Gerber al DKMS Gala 2021: più bella di mamma Cindy

Kaia Gerber, più bella (e punk) di mamma Cindy Crawford

Kaia Gerber, classe 2001, figlia di una delle top model più belle di tutti i tempi, Cindy Crawford, e dell’imprenditore Rande Gerber, a sua volta modella super richiesta e famosa, a soli 21 anni ha monopolizzato l’attenzione generale al DKMS Gala 2021 di New York. Il suo fisico statuario e slanciato era fasciato da un bellissimo abito nero sparkling, i capelli nuovamente (semi)lunghi, dopo la parentesi bob dell’anno scorso, Kaia era meravigliosa. Quasi quanto (se non più di) mamma Cindy, che segue con attenzione la carriera della figlia.

Kaia, labbra carnose, occhi da cerbiatta e fisico pazzesco, ricorda moltissimo la celebre mamma, che negli anni ’80 e ’90 è stata protagonista indiscussa delle passerelle e sogno erotico di buona parte dell’universo maschile.

Kaia Gerber, una carriera folgorante nella moda

Kaia Gerber, nata a Los Angeles il 3 settembre 2001, ha iniziato la sua carriera all’età di soli 10 anni, posando per la linea Young Versace di Versace. Ha poi debuttato in passerella sfilando per la collezione Calvin Klein di Raf Simons e ha sfilato al fianco di sua madre durante la Fashion Week 2018 della sfilata di Versace. Da quel momento la sua carriera non si è più fermata. Ha sfilato per gli stilisti più famosi ed è apparsa sulle copertine di innumerevoli riviste. Ha inoltre vinto il titolo di “Modella dell’anno” ai Fashion Awards 2018, a soli 17 anni.

Kaia Gerber, i suoi amori

Kaia Gerber dal 2019 al 2020 ha avuto una relazione con l’attore e comico statunitense Pete Davidson. Dal 2020 è fidanzata con l’attore australiano Jacob Elordi

Kaia Gerber, da modella ad attrice

Kaia Gerber sta puntando con insistenza al mondo del cinema: nel marzo 2021 è stata confermata la sua partecipazione in American Horror Stories, spin-off della serie American Horror Story. Nell’ottobre 2021 è stata annunciata la partecipazione di Kaia, come protagonista, nel cortometraggio The Palisades, cortometraggio che esplora le sottigliezze nell’amicizia femminile.