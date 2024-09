Fonte: IPA Benjamin Mascolo

Nel corso degli ultimi mesi si è tornati a parlare di Benji e Fede, considerando l’annunciata reunion a sorpresa. Stavolta però il tema non è quello musicale, anzi. Benjamin Mascolo ha infatti pubblicato un lungo post su Instagram, parlando della sua vita privata. Ha infatti confessato ai suoi follower d’essere affetto da autismo.

Benjamin Mascolo soffre di autismo ad alto funzionamento

Si fa spesso un gran parlare di come tendiamo a condividere fin troppo sui social, confondendo vita privata e pubblica. Lo hanno in qualche modo compreso anche Chiara Ferragni e Fedez, che stanno esponendo i loro figli decisamente meno.

La scelta di Benjamin Mascolo va invece in tutt’altra direzione. Il cantante ha infatti spiegato d’aver ricevuto una diagnosi di autismo ad alto funzionamento. Tanti viaggi e numerosi test per ottenere una risposta certa su una complessa e sfaccettata percezione di sé.

“È tutta la vita che mi chiedo se sono danneggiato dentro, se sono speciale, o se sono come tutti gli altri e mi faccio solo qualche domanda di troppo”.

Ha spiegato come sia giunto fino a questo punto per sfinimento, di fatto, dopo essersi fatto del male a lungo, fino a raggiungere il punto in cui tentare di automedicarsi non aveva più senso. Ha così compreso che doveva chiedere aiuto. Un post molto intimo, che lo ha visto confessare l’uso di droghe come forma estrema per tentare di placare un malessere interno. Al tempo stesso, a seconda dei periodi, ha optato per diete salutari e maratone. Da un estremo all’altro, ma finalmente può rimettere i pezzi del proprio puzzle al giusto posto.

Gli effetti

Gli eccessi sembrano appartenere al passato, laddove è stata lasciata l’ex Bella Thorne. Oggi Benjamin Mascolo è un uomo diverso, sposato con il suo grande amore Greta Cuoghi. Proprio lei gli è stato al fianco in questa avventura alla scoperta di sé.

Nel suo post, Benji l’ha definita una santa donna. Quest’estate, infatti, invece di andare in vacanza, si sono cimentati in un lungo viaggio in macchina per raggiungere un ospedale dall’altra parte d’Italia, fare test su test, far intervistare i miei genitori sulla mia infanzia da un grandissimo psichiatra. Autismo ad alto funzionamento. Questa è la diagnosi, la risposta della scienza moderna nel 2024”.

Ma come si manifesta l’autismo ad alto funzionamento di Benjamin Mascolo? Lui ha voluto sottolineare come la concezione generale che si ha dell’autismo, con riferimento ai grandi geni del pianeta, non sia di certo la sola. Nel suo caso, per fare un esempio pratico, se apre il menù del ristorante può avere una crisi interna perché le scelte sono fin troppe.

“Sono uno di quelli che tutti i suoi vestiti devono essere dello stesso brand, tutti dello stesso colore, tutti stesso modello, impacchettati in buste di plastica rigida trasparente e impilati in un armadio”. Oggi sta molto meglio, dal momento che, come il suo medico gli ha spiegato: “Nella diagnosi c’è già un piccolo effetto curativo”.