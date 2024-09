Damiano e Dove Cameron infiammano la Parigi: lui addominali in vista, lei vestita solo d’oro

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

La Paris Fashion Week ha visto scendere in campo un mix esplosivo di glamour e sensualità, ma questa volta a far parlare non sono stati solo gli abiti delle modelle. A rubare la scena è stata la coppia più discussa del momento: Damiano David, frontman dei Måneskin, e l’attrice e cantante americana Dove Cameron. La loro apparizione alla sfilata di Balmain per la collezione primavera estate 2025 ha infiammato non solo la passerella, ma anche i cuori dei presenti, catturando l’attenzione dei fotografi e degli appassionati di moda di tutto il mondo.

La sfilata Balmain: un’esplosione di glamour e sensualità

È però al loro arrivo alla sfilata di Balmain che Damiano e Dove hanno davvero fatto parlare di sé. Il Palazzo Chaillot, sede della presentazione della collezione primavera estate 2025, ha visto i due protagonisti indiscussi della giornata, catalizzando l’attenzione dei media e del pubblico.

A cominciare dal look di Damiano, che come sempre ha saputo sorprendere con scelte originali e fuori dagli schemi. Per questa occasione, il cantante ha optato per un pantalone nero oversize in stile anni ’40, accompagnato da un top-gilet in seta bianca, morbido e profondamente scollato, che ha messo in evidenza i suoi tatuaggi sul busto e sulle braccia.

A completare il look, una catena dorata alla cintura, perfettamente coordinata con l’outfit della sua compagna. Il tutto è stato ulteriormente impreziosito da un cappotto cammello a doppiopetto, appoggiato con nonchalance sulle spalle, un chiaro richiamo all’icona senza tempo James Dean.

L’ex di Giorgia Soleri, non ha mai nascosto il suo amore per i dettagli, e anche questa volta non ha deluso le aspettative, dimostrando come un semplice outfit possa trasformarsi in un’opera d’arte con l’aggiunta dei giusti accessori e un tocco personale.

Ma se Damiano, che ha appena annunciato il primo singolo da solista, ha saputo giocare con i contrasti e le proporzioni, è stato il look di Dove Cameron a far esplodere il glamour nella sala. La giovane attrice ha sfoggiato un top-scultura dorato a forma di conchiglia, un vero e proprio capolavoro di design.

Realizzato in metallo rigido e tempestato di cristalli, il top ricreava una spirale dorata che avvolgeva il busto di Dove, conferendole un’aura quasi divina. Il modello, dal taglio rigido e geometrico, richiamava l’estetica barocca e surrealista tanto amata dalla maison Balmain, rendendo l’attrice una vera e propria dea moderna.

Il top dorato è stato poi abbinato a un pantalone palazzo nero, semplice e lineare, che bilanciava la complessità della parte superiore, mentre ai piedi spiccavano sandali con tacco altissimo, in perfetto stile parigino.

Non è mancato nemmeno un accessorio degno di nota: una clutch dorata a forma di boccetta di profumo, un pezzo unico della collezione Balmain, che ha confermato la capacità di Dove Cameron di osare senza mai risultare eccessiva.

L’arrivo a Parigi: street style da capogiro

Prima ancora di prendere posto nel front row della sfilata, Damiano e Dove Cameron hanno dato un assaggio del loro stile impeccabile già all’arrivo nella capitale francese.

Immortalati dai fotografi all’aeroporto, i due hanno subito imposto la loro presenza con look street style ricercati ma confortevoli. Damiano, con il suo inconfondibile tocco rock e vintage, ha scelto un completo dandy stratificato: pantaloni in tessuto gessato su base grigia, giacca check cammello che richiamava il maglione sottostante, e una camicia bianca perfettamente inamidata, completamente abbottonata, nascondendo questa volta i suoi celebri tatuaggi.

Un look che fonde elementi retrò con uno stile contemporaneo, evidenziando l’abilità di Damiano nel giocare con i contrasti senza mai risultare banale.

Dall’altro lato, Dove Cameron ha optato per un look sobrio ma di grande impatto: interamente vestita di nero, con un lungo cappotto oversize in tessuto casentino.

Il suo outfit off-duty si rivelava raffinato nella sua semplicità, un omaggio al minimalismo moderno, che evidenziava come anche fuori dalle luci della ribalta, l’attrice sapesse mantenere un’eleganza invidiabile.