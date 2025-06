IPA Dove Cameron e Damiano David

Tra le sfide più grandi per un attore vi è quella di mettersi a nudo sul set, a volte letteralmente. Dove Cameron, complice anche il suo passato da beniamina Disney, non si sentiva adatta a ricoprire un ruolo dai risvolti erotici e togliersi i veli di fronte alla telecamera. Se è riuscita a superare la paura, e ottenere un ruolo importante, è stato grazie al supporto del ben più audace fidanzato, il rocker italiano Damiano David.

Damiano David paladino della libertà

Il look è quello di un gangster di altri tempi, ma la mentalità appartiene a un ragazzo della generazione Z, libero dai pregiudizi patriarcali che vedono nel corpo della donna una proprietà del maschio, da nascondere o mostrare a piacimento non di chi quel corpo lo abita ma del marito padrone. Damiano David supporta le donne nella loro libertà di esprimersi e, se ne hanno voglia, di spogliarsi. Lo aveva già fatto con Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, nota per gli audaci outfit da palcoscenico, continua a farlo con il suo nuovo grande amore, Dove Cameron.

L’attrice statunitense, intervistata dal magazine Nylon, ha raccontato di aver persino pensato di tirarsi indietro di fronte alla richiesta del copione della serie thriller 56 Days di cui è protagonista di rimanere nuda di fronte alla telecamera. La giovane star ha scoperto un “senso di vergogna che era radicato in me riguardo alla nudità, cosa che non pensavo di avere”. Ad aiutarla a superare la paura e a “fare un passo avanti nella mia evoluzione” è stato proprio Damiano, assieme all’aiuto inconsapevole di qualche italiana. Cruciale è stata una vacanza al mare nel Belpaese. “Sono andata in spiaggia con lui durante una pausa delle riprese e tutte le ragazze si stavano togliendo la parte sopra del costume. – ha raccontato Dove a Nylon – Lui mi ha detto: ‘Nessuno ti fisserà. Sei assolutamente al sicuro. Se vuoi, sei libera di farlo’. Non che mi stesse dando il permesso, ma mi ha detto: ‘Non l’hai mai fatto prima. È normale’”.

Dove Cameron nel team della “purezza”

Non stupisce che Dove Cameron abbia timore di sfoggiare pubblicamente la propria sessualità, considerati gli inizi nel team di Disney Channel. Lo strafamoso canale televisivo, guardato da milioni di teenager in tutto il mondo, è noto per una politica alquanto rigida per quel che riguarda la sfera intima delle proprie giovanissime star. A partire dagli Anni 2000 – seppur adesso il fenomeno si sia arginato – l’emittente ha più o meno costretto le sue celebrity a indossare (e sfoggiare il più platealmente possibile) il purity ring. Monile che simboleggia la scelta di restare vergini fino al matrimonio.

In quegli anni lo indossavano tutti. Lo portavano tutti e tre i fratelli Jonas, lo indossavano Selena Gomez e Hilary Duff, non mancava all’appello Jessica Simpson. Il purity ring finì persino al dito di Miley Cyrus, che da quella immagine di brava ragazza si liberò poi con violenza iniziando a divertirsi con twerking e balletti osé. Si trattava di una scelta sincera? Probabilmente no, piuttosto di una strategia commerciale della Disney, che voleva imporsi come etichetta discografica delle famiglie per bene, in contrapposizione alla sensualità rivendicata (e all’epoca parecchio criticata) di Britney Spears, in quel momento la teen star più in voga al mondo.