Burrocacao testati e sicuri: i migliori per proteggere le labbra dal freddo

Freddo in arrivo? Il burrocacao è il miglior alleato per le tue labbra. Ma quale scegliere? Ecco i migliori da provare subito!

Fonte: iStock Burrocacao, ecco i migliori da acquistare

Qual è quel prodotto che non deve mai mancare nella borsa di ognuna di noi? Il burrocacao! Uno dei più grandi amici delle nostre labbra, dal potere idratante, emolliente e protettivo verso gli agenti esterni che si intromettono tra loro e la possibilità di mantenersi sempre sane e belle. Ma quali sono i burrocacao migliori tra cui optare per prendersi cura delle nostre labbra?

I burrocacao migliori per la cura delle labbra

A darci una mano nella scelta ci ha pensato Altroconsumo, che ha stilato una lista dei burrocacao testati e sicuri tra quelli in commercio, e che sono risultati tra i migliori a cui affidare la salute della nostre labbra, soprattutto durante queste settimane in cui le temperature iniziano a scendere e in cui la nostra pelle necessita di un plus di nutrimento e cura per mantenersi ben elastica, idratata e protetta.

Prodotti che arrivano da una serie di valutazioni, escludendo a priori quelli con oli minerali che possono contenere sostanze ritenute pericolose per la salute. Ma quali sono, quindi, i burrocacao di cui fidarsi e da acquistare serenamente durante le prossime settimane autunnali?

Burrocacao: quali scegliere

In ordine assolutamente casuale, un must da avere sempre in borsa è Labello Care, un burrocacao realizzato con ingredienti di origine naturale, privo di oli minerali e paraffine, e dalla formulazione ricca di burro di karité e oli naturali. Un prodotto dalla consistenza morbida e setosa, da applicare con costanza e in grado di idratante le labbra secche e screpolate in profondità, donando alla parte un benessere immediato e duraturo.

Un altro tra i burrocacao segnalati è Nutritic di La Roche-Posay, un prodotto di alto livello, realizzato con biolipidi e ceramide 5, che aiuta a nutrire e lenire le labbra e aumentare la sintesi di ceramidi. Un burrocacao adatto a chi ha le labbra che tendono a seccarsi e dalla cute sensibile, ma anche a chi si voglia prendere cura della parte in modo delicato, giorno dopo giorno.

Tra i prodotti da avere a portata di mano, testati e sicuri, ecco anche lo stick labbra di Equilibria, un burrocacao all’aloe che idrata in profondità le labbra e che agisce come un velo protettivo sulla parte. Grazie all’aloe contenuta, infatti, questo burrocacao garantisce sollievo e freschezza alle labbra, prevenendone la disidratazione e proteggendole dall’invecchiamento.

Shea butter de L’Erbolario, è uno Stick per le labbra realizzato con Burro di Karité ecosolidale, un prodotto senza siliconi, parabeni e petrolati e realizzato con il 98% di ingredienti di origine vegetale. Un burrocacao perfetto per lenire le labbra screpolate a causa del freddo o della poca idratazione, e che agisce in modo istantaneo, nutrendo la parte e donandole nuova bellezza.

Infine, un altro tra i burrocacao segnalati come sicuri e testati, è Classic Lip Protector di Blistex, un prodotto arricchito con aloe vera e vitamina E, adatto a prendersi cura delle labbra in profondità e a proteggerle dal freddo, dal vento e da qualsiasi agente esterno che le colpisca. Un prodotto da provare e applicare all’occorrenza, con la sicurezza di usare un lip balm di qualità e gentile sulla labbra.

