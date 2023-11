Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La cipria più venduta su Amazon è finalmente in offerta e costa meno di 3 euro. Un vero e proprio affare per un prodotto bestseller amatissimo dalle influencer di Instagram e dalle beauty addicted. Adatta per pelli grasse e miste, questa cipria garantisce una lunga tenuta e tutta la qualità by Rimmel London.

La cipria più venduta su Amazon

Offerta Rimmel London Cipria Compatta Stay Matte Polvere Opacizzante a Lunga Tenuta per Pelli Grasse e Miste

La cipria più venduta su Amazon costa meno di 3 euro, per la precisione 2,80 euro. Parliamo della cipria compatta Stay Matte di Rimmel London, l’ideale per dire per sempre addio al fastidioso effetto lucido. Una polvere setosa e leggera che assorbe in modo efficace gli oli in eccesso nella pelle e consente di minimizzare i pori. Il risultato è una carnagione meravigliosa e impeccabile con un aspetto naturale.

Dermatologicamente testata, questa cipria è perfetta per tutte le tipologie di pelle, donando una sfumatura calda e ambrata. Permette di fissare in modo efficace qualsiasi base trucco ed è indispensabile con correttore e fondotinta. Applica una dose leggera con il pennello e sfuma su tutto il viso oppure usa una spugnetta per un effetto prolungato. Un prodotto imperdibile con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Non a caso è la cipria più venduta su Amazon con migliaia di recensioni positive. Chi l’ha provata trova positivo il fatto che regali un effetto opacizzante immediato e che si possa utilizzare tutti i giorni, tenendola sempre in borsetta o nel proprio beautycase. Viene apprezzata soprattutto da chi ha la pelle grassa, grazie alla capacità di rimuovere il fastidioso effetto lucido. Inoltre fissa alla perfezione il fondotinta e il correttore. Il consiglio è quello di scegliere i prodotti della stessa linea per un effetto ancora più wow!

Come usare la cipria più venduta su Amazon

Come utilizzare al meglio la cipria più venduta su Amazon? Capace di regalare un look naturale e una pelle perfetta, questo prodotto va però usato nel modo giusto. Compatta e con una packaging easy, questa cipria si può portare sempre in borsetta per effettuare dei ritocchi durante la giornata.

Il compito della cipria infatti è quello di rendere la pelle uniforme e chiara, aiutando a opacizzare l’epidermide in caso di zone particolarmente lucide. Leggero e compatto, questo prodotto viene usato dai make up artist per definire i lineamenti del viso grazie anche a un effetto super trasparente. Applicala con pennello oppure con la spugnetta ogni volta che ne avrai bisogno.

La cipria infatti è un prodotto particolarmente versatile. Puoi usarla per eliminare l’effetto “pelle lucida”, grazie a una passata di polvere al mattino, oppure sfruttarla quando correttore e fondotinta non si asciugano alla perfezione. I prodotti che applichi – come ombretto oppure correttore – non sono uniformi? Allora punta sulla cipria per un effetto uniformante. Infine non dimenticare questo straordinario rimedio di bellezza in caso di make up elaborati.

Se vuoi che il tuo trucco duri tutto il giorno con una buona tenuta usa la cipria subito dopo il fondotinta e poco prima di applicare la terra. Infine se vuoi sperimentare nuovi look punta sul baking o sulle lentiggini finte, da creare con questo prodotto.

