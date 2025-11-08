Come schiarire i capelli a casa, il bestseller da acquistare subito per una chioma da sogno

Schiarire i capelli a casa non è mai stato così semplice! Il segreto sta nei bestseller da acquistare subito per una chioma luminosissima.

I prodotti per schiarire i capelli come Margot Robbie

Con l’arrivo dei primi freddi è naturale sognare un po’ di luce per illuminare la chioma. Come schiarire i capelli a casa? Farlo in realtà è più facile di quanto pensi, l’importante è puntare sui prodotti giusti e utilizzarli al meglio, seguendo le indicazioni e prendendosi cura della chioma.

Su Amazon si possono trovare tantissimi schiarenti per capelli che consentono di schiarire sino a tre toni, regalando, a seconda della necessità, un effetto di schiaritura totale, ma anche balayage oppure ombrè. I prezzi? Sono decisamente piccoli e i risultati – recensioni alla mano – sono ottimi! Dunque, se sogni una capigliatura più luminosa non ti resta che provare a schiarire i capelli a casa, partendo da qui.

I migliori schiarenti per capelli

Partiamo da un bestseller nella categoria degli schiarenti per capelli. Si tratta del siero di Garnier. Ad azione graduale e illuminante, questo siero dona luminosità e un effetto “baciato dal sole” alla chioma. Dopo soli tre usi i capelli appaiono più luminosi, lucenti e chiari, nutriti in profondità e morbidissimi.

Si applica sulle lunghezze, senza risciacquare, per una schiaritura completa. Mentre se desideri un effetto balayage oppure ombré puoi usarlo sulle ciocche singole o da metà delle lunghezze. La texture è leggerissima, arricchita da camomilla e miele di fiori.

Schiarente capelli Garnier
Schiarente capelli Garnier
Elisir schiarente alla camomilla
7,90 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Con oltre 2mila voti, lo spray schiarente Intea è a base di camomilla bio. Senza alcol, consente di schiarire i capelli – anche quelli castani – sino a tre tonalità, arrivando da un biondo naturale. Per rendere il prodotto più efficace inumidisci la chioma con acqua tiepida, eliminando l’eccesso d’acqua con un asciugamano. Poi spruzza con lo spray e massaggia delicatamente, lasciando in posa qualche minuto. Utilizzalo sino a 2-3 volte a settimana se hai i capelli più scuri oppure 1-2 volte a settimana per capelli chiari.

Schiarente capelli Intea
Schiarente capelli Intea
Spray schiarente alla camomilla
14,00 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Amatissimo (e super venduto) pure lo spray schiarente John Frieda. Illumina i capelli gradualmente, sino a due toni, donando lucentezza e un effetto sunkissed. La sua formula si attiva con il calore e permette, in base alle necessità, di variare il risultato, con ritocchi alla radice o uno schiarimento generale.

Schiarente capelli John Frieda
Schiarente capelli John Frieda
Spray schiarente e illuminante
10,95 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Cult e amatissima, la lozione Schultz è una garanzia per chi vuole schiarire i capelli. Perfetto per donare alla chioma dei riflessi dorati favolosi, questo prodotto schiarisce in modo graduale grazie ad una formulazione a base di camomilla. Con un risultato naturale che aumenta con l’asciugatura e un profumo delizioso.

Offerta
Schiarente capelli Schultz
Schiarente capelli Schultz
Lozione schiarente capelli
9,50 EUR −20% 7,62 EUR
Acquista su Amazon

A base di olio di Argan, lo spray schiarente Schwarzkopf dona un biondo brillante, illuminando i capelli e nutrendoli in profondità grazie ad una formulazione particolarmente ricca.

Schiarente capelli Schwarzkopf
Schiarente capelli Schwarzkopf
Spray schiarente con olio di Argan
10,29 EUR
Acquista su Amazon

Per un’azione ancora più mirata prova le combo, utilizzando shampoo, balsamo e lozione schiarente per capelli. Quella firmata Naturtint è super recensita su Amazon e amatissima per chi cerca un risultato che sia naturale grazie a prodotti di origine naturale. La formula di questi prodotti inoltre è arricchita con betaina che previene rotture, doppie punte e fragilità.

Shampoo schiarente capelli Naturtint
Shampoo schiarente capelli Naturtint
Shampoo schiarente
15,56 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
Offerta
Balsamo schiarente capelli Naturtint
Balsamo schiarente capelli Naturtint
Balsamo schiarente
9,90 EUR −4% 9,49 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
Lozione schiarente capelli Naturtint
Lozione schiarente capelli Naturtint
Lozione schiarente
9,00 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

