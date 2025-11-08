Come schiarire i capelli a casa, il bestseller da acquistare subito per una chioma da sogno

Schiarire i capelli a casa non è mai stato così semplice! Il segreto sta nei bestseller da acquistare subito per una chioma luminosissima.

IPA I prodotti per schiarire i capelli come Margot Robbie

Con l’arrivo dei primi freddi è naturale sognare un po’ di luce per illuminare la chioma. Come schiarire i capelli a casa? Farlo in realtà è più facile di quanto pensi, l’importante è puntare sui prodotti giusti e utilizzarli al meglio, seguendo le indicazioni e prendendosi cura della chioma.

Su Amazon si possono trovare tantissimi schiarenti per capelli che consentono di schiarire sino a tre toni, regalando, a seconda della necessità, un effetto di schiaritura totale, ma anche balayage oppure ombrè. I prezzi? Sono decisamente piccoli e i risultati – recensioni alla mano – sono ottimi! Dunque, se sogni una capigliatura più luminosa non ti resta che provare a schiarire i capelli a casa, partendo da qui.

I migliori schiarenti per capelli

Partiamo da un bestseller nella categoria degli schiarenti per capelli. Si tratta del siero di Garnier. Ad azione graduale e illuminante, questo siero dona luminosità e un effetto “baciato dal sole” alla chioma. Dopo soli tre usi i capelli appaiono più luminosi, lucenti e chiari, nutriti in profondità e morbidissimi.

Si applica sulle lunghezze, senza risciacquare, per una schiaritura completa. Mentre se desideri un effetto balayage oppure ombré puoi usarlo sulle ciocche singole o da metà delle lunghezze. La texture è leggerissima, arricchita da camomilla e miele di fiori.

Schiarente capelli Garnier Elisir schiarente alla camomilla

Con oltre 2mila voti, lo spray schiarente Intea è a base di camomilla bio. Senza alcol, consente di schiarire i capelli – anche quelli castani – sino a tre tonalità, arrivando da un biondo naturale. Per rendere il prodotto più efficace inumidisci la chioma con acqua tiepida, eliminando l’eccesso d’acqua con un asciugamano. Poi spruzza con lo spray e massaggia delicatamente, lasciando in posa qualche minuto. Utilizzalo sino a 2-3 volte a settimana se hai i capelli più scuri oppure 1-2 volte a settimana per capelli chiari.

Schiarente capelli Intea Spray schiarente alla camomilla

Amatissimo (e super venduto) pure lo spray schiarente John Frieda. Illumina i capelli gradualmente, sino a due toni, donando lucentezza e un effetto sunkissed. La sua formula si attiva con il calore e permette, in base alle necessità, di variare il risultato, con ritocchi alla radice o uno schiarimento generale.

Cult e amatissima, la lozione Schultz è una garanzia per chi vuole schiarire i capelli. Perfetto per donare alla chioma dei riflessi dorati favolosi, questo prodotto schiarisce in modo graduale grazie ad una formulazione a base di camomilla. Con un risultato naturale che aumenta con l’asciugatura e un profumo delizioso.

Offerta Schiarente capelli Schultz Lozione schiarente capelli

A base di olio di Argan, lo spray schiarente Schwarzkopf dona un biondo brillante, illuminando i capelli e nutrendoli in profondità grazie ad una formulazione particolarmente ricca.

Schiarente capelli Schwarzkopf Spray schiarente con olio di Argan

Per un’azione ancora più mirata prova le combo, utilizzando shampoo, balsamo e lozione schiarente per capelli. Quella firmata Naturtint è super recensita su Amazon e amatissima per chi cerca un risultato che sia naturale grazie a prodotti di origine naturale. La formula di questi prodotti inoltre è arricchita con betaina che previene rotture, doppie punte e fragilità.

