Aurora Ramazzotti, pancione “col fiocco” su Instagram: le feste da (quasi) mamma

Aurora Ramazzotti si prepara a festeggiare il primo Natale da quasi mamma e su Instagram mostra il pancione ormai cresciuto e ben “infiocchettato”: con il look premaman è più bella che mai.

Aurora Ramazzotti, il look premaman per il primo Natale da mamma

Aurora Ramazzotti ha appena compiuto 26 anni, tra qualche malanno influenzale che l’ha costretta ad astenersi dai grandi festeggiamenti, rimanendo a casa per una cenetta romantica insieme al compagno Goffredo Cerza. “Meno male che quest’anno avevo deciso di non festeggiare con amici e famiglia ma solo con Goffredo che doveva portarmi a cena”, aveva scritto su Instagram.

Una volta passata l’influenza, la figlia di Eros e Michelle non ha rinunciato a una passeggiata in città, pubblicando su Instagram una carrellata di scatti con il pancione in bella vista. E mentre la Hunziker ha trascorso gli ultimi giorni a Saint Moritz insieme alle figlie Sole e Celeste e l’amica Ilary Blasi, l‘influencer è apparsa radiosa e bellissima durante le ultime giornate passate a Milano.

Ha scelto un look premaman di super tendenza, indossando un outfit comodo e chic allo stesso tempo, un completo in lana con maxi cardigan e un fiocco in vita, che fa risaltare le forme della gravidanza in corso. Il colore è un bellissimo verde acceso, che richiama al periodo natalizio. E non a caso, a corredo delle foto social, la Ramazzotti ha scritto, con la sua solita ironia: “Quest’anno il pacco di Natale sono io“.

Per completare il suo outfit Aurora ha indossato un cappotto nero oversize, sciarpa griffata vintage e maxi bag nera, così come gli stivali che ha scelto per la sua passeggiata. Di certo, per lei e Goffredo si tratterà di un Natale speciale, il primo da festeggiare da quasi genitori, in attesa di stringere tra le braccia il loro bebè.

Non si conosce ancora il nome del primogenito della coppia, e forse rimarrà una sorpresa fino alla prossima primavera, quando verrà alla luce il piccolino di casa: il parto è infatti previsto tra fine marzo e inizio aprile del 2023.

Aurora Ramazzotti si prepara alle feste: il Natale nella nuova casa

Nell’attesa del parto, Aurora Ramazzotti ha già preparato il nido che accoglierà il bebè in arrivo. Da qualche tempo infatti l’influencer e il compagno si sono trasferiti in una nuova casa e bellissima casa, che hanno ristrutturato durante l’anno e che finalmente hanno iniziato ad arredare.

La figlia di Michelle Hunziker l’ha mostrata ai fan su Instagram, pubblicando un home tour tra le storie del suo profilo social. La casa è ormai quasi finita: al momento alcune zone dell’appartamento sono ancora in allestimento, come lo studio e la camera del bebè, che sicuramente l’influencer mostrerà con l’arrivo del nuovo anno.

Nel frattempo la Ramazzotti non ha potuto rinunciare alle decorazioni natalizie per sentirsi davvero a casa, come l’alberello di Natale regalato dalla madre di Goffredo. Adesso resta solo il regalo più importante, il piccolino che tutta la famiglia non vede l’ora di coccolare, che di certo arriverà un po’ in ritardo e che riempirà di gioia mamma Aurora e papà Goffredo.