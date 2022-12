Aurora Ramazzotti: “Non c’è un momento giusto”. La risposta alla domanda più difficile

Fonte: Ufficio stampa Love Mi Love Mi, sfida di stile tra Aurora Ramazzotti ed Elenoire Casalegno: i look più belli

Ci sono domande complicate; domande che possono anche fare del male. Ed è a una delle domande più difficili che Aurora Ramazzotti ha scelto di rispondere su Instagram. Non si è mai tirata indietro ai Q&A su Instagram, e ha sempre risposto alle richieste dei follower con estrema schiettezza e sincerità. Così, quando le è stato chiesto: “Volevi davvero un figlio”, ha seguito la sua ispirazione principale, ovvero dire la verità e condividere anche una riflessione profonda in merito.

Aurora Ramazzotti sulla gravidanza: la domanda più difficile

Aurora Ramazzotti usa spesso i social, sebbene abbia scelto di chiudere il suo profilo su Twitter. Su Instagram, invece, è famosa per avviare veri e propri dibattiti, permettendo a tutti di porle delle domande e rispondendo anche a quelle più complesse o schiette. Ha ammesso così di avere un po’ paura del parto: naturalmente non è un giorno facile per una donna, e il momento richiede la sua tranquillità, così come un po’ di preparazione.

Una domanda, in particolare, ha incuriosito i follower: il piccolo in arrivo era “voluto”? “Non credo ci sia un momento giusto o sbagliato per fare una cosa così, forse un momento ‘migliore’, ma comunque ogni fase della vita porta con sé difficoltà diverse che potrebbero ostacolare una decisione così importante”, ha risposto la Ramazzotti.

“È talmente grande da necessitare a mio avviso di un po’ di sana incoscienza. Non sono mai stata una che ama pianificare meticolosamente il futuro, preferisco accoglierlo così come viene. E ho avuto la fortuna di trovare qualcuno che la vede come me”, un riferimento al suo grande legame con Goffredo Cerza, che dura da anni, a testimonianza anche del fatto che non ci si sceglie mai per caso.

Aurora Ramazzotti, la scelta di partorire in Svizzera

Il primo Natale da futura mamma lo ha trascorso in compagnia di Goffredo e naturalmente della sua famiglia. Un momento molto intimo, in cui oltretutto abbiamo avuto modo di vederla con un anello importante al dito. Certo, per il matrimonio c’è sempre tempo, ma intanto fervono i preparativi per l’arrivo del primo figlio, un maschietto.

La Ramazzotti ha scelto di partorire in Svizzera, in una clinica a Lugano. Ed è andata a fare un sopralluogo proprio con mamma Michelle e insieme alle sorelline, Sole e Celeste. La clinica è un po’ una tradizione di famiglia, dal momento in cui anche la Hunziker ha partorito lì. Il pancione cresce a vista d’occhio, e naturalmente è già partito il conto alla rovescia.

Quando nasce il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Secondo i conti, il piccolo nascerà tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Per questo 2023, la Ramazzotti sarà dunque impegnata in una delle avventure più grandi, quella di diventare mamma e di crescere al meglio suo figlio insieme al comagno, Goffredo Cerza. A Ora, la Ramazzotti aveva anche raccontato che tipo di madre vorrebbe essere e quali sono i suoi piani futuri. “Vogliamo essere dei buoni genitori per la next generation. Abbiamo il dovere di essere dei buoni genitori per migliorare la generazione successiva”.