Aurora Ramazzotti ci dà un taglio: la scelta per la sua salute mentale

Fonte: Ufficio stampa Love Mi Love Mi, sfida di stile tra Aurora Ramazzotti ed Elenoire Casalegno: i look più belli

Aurora Ramazzotti ha preso una decisione importante, una di quelle che in tanti pensano, ma che in pochi alla fine attuano: cancellare il suo profilo ufficiale su Twitter, tra i social network più popolari. Da tempo la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker è al centro di alcune polemiche, soprattutto per diverse critiche da parte dei follower. Per preservare la sua salute mentale, ha tolto Twitter e, secondo le sue storie su Instagram, anche il profilo di Facebook farà molto probabilmente la stessa fine.

Aurora Ramazzotti, perché ha disattivato Twitter

Tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo pensato di disattivare i social per preservare la nostra salute mentale. Aurora Ramazzotti alla fine ha preso una decisione in merito: i social network sono spesso una cloaca in cui avvengono troppe critiche, accuse, commenti non richiesti, anche da profili fake. Dal momento in cui sta vivendo un periodo sereno con la gravidanza, perché rovinare la sua felicità?

“Arrivederci, Twitter. La mia salute mentale ne beneficerà”, ha scritto su Instagram, condividendo l’immagine dell’account disattivato. Una scelta, la sua, che potrebbe toccare anche al social network di Mark Zuckerberg. In una storia successiva ha condiviso un selfie con la scritta: “Facebook, sei il prossimo”. Potrebbe così rimanere attiva – per il momento – solo su Instagram, e limitare così i commenti sgradevoli.

Gli attacchi social nei confronti di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è da sempre una delle personalità più colpite sul web. Criticata per essere una “figlia di” e persino per “non avere ereditato la bellezza della madre”, molti commenti si sono spinti un bel po’ oltre. Non sono solo cattivi, ma anche ironici, di quell’ironia però che non fa sorridere, ma che lascia l’amaro addosso. Un sentimento che Aurora non ha intenzione di vivere, non più.

Soprattutto adesso che sta per diventare mamma: la gravidanza, annunciata in anteprima da Chi e poi confermata dalla diretta interessata, sta procedendo a gonfie vele. Il primo nipotino di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sarà un maschietto e verrà al mondo in una clinica in Svizzera, la Sant’Anna a Sorengo, dove la Ramazzotti si è già recata con tutta la famiglia per stabilire alcune cose.

Aurora Ramazzotti, il suo impegno per la lotta al bullismo

Ma la Ramazzotti è stata criticata anche per il suo lavoro, come per la conduzione di Love Mi, al fianco di Eleonoire Casalegno, il concerto benefico organizzato da Fedez e J-Ax a Milano. Anche in quell’occasione in tanti si erano riversati sui social, criticando la sua performance e, purtroppo, scrivendo anche insulti. Di conseguenza la sua scelta di cancellare Twitter non ha sorpreso nessuno.

In passato, ha anche provato a rispondere a tono agli hater, contrastando il bullismo legato all’essere “figlia di”, con un rap dal titolo Se non facessi Ramazzotti di cognome. La simpatia, tuttavia, non è bastata a sconfiggere i bulli sul web. Il legame tra social network e sanità mentale, tuttavia, non può e non deve essere sottovalutato. Ed è per questo motivo che, alla fine, la Ramazzotti ha scelto se stessa.