Da Aurora Ramazzotti a Blake Lively: 8 mamme vip nel 2023

Il 2023 si preannuncia come un anno di dolci notizie. Sono diverse le vip e le star che stanno per diventare mamma. Sicuramente ha fatto notizia la gravidanza di Aurora Ramazzotti che con il primo bebè farà diventare nonna Michelle Hunziker. Oltreoceano invece c’è chi sta per diventare mamma per la quarta volta, parliamo naturalmente della super glamour Blake Lively.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, dal GF Vip a un figlio

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano diventeranno presto genitori: i due hanno scelto di dare il dolce annuncio con un video su Instagram in cui hanno mostrato ai fan le immagini dell’ecografia del loro primo bambino.

I due, che hanno visto divampare l’amore durante l’edizione 2021 del Grande Fratello Vip, sono letteralmente travolti dalla gioia: il post che annuncia il lieto evento è stato scritto da entrambi e ha riassunto i principali passaggi della loro storia d’amore, precisando anche che, nel loro rapporto, non sono mancati momenti duri e avversità ma che sono stati superati con la voglia di guardare insieme nella stessa direzione.

Bianca Atzei e Stefano Corti

Conto alla rovescia per Bianca Atzei, che nel 2023 diventerà mamma per la prima volta. La cantante sarda e il conduttore televisivo hanno deciso di affidare le emozioni del momento a Instagram, dove hanno pubblicato alcuni scatti d’autore con il pancione e la notizia principale: il nome del piccolo, che si chiamerà Noa Alexander. Il piccolo è già molto amato dai futuri genitori, che hanno ammesso quanto sia cambiata la loro vita dal suo arrivo: “La notte non ci fai più dormire. Passiamo il tempo a farti ascoltare musica, a coccolarti”. A preoccupare però è il ricovero in ospedale della cantante al nono mese di gravidanza nel dicembre 2022.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Tanta felicità anche per la famiglia Ramazzotti: Aurora è difatti pronta a diventare mamma e, dettaglio di non poco conto, a rendere nonni Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. La 26enne influencer, fidanzata da oltre 5 anni con Goffredo Cerza, dovrebbe partorire a marzo del 2023, per la gioia di genitori, amici e followers.

Il settimanale Chi ha reso noto nei giorni scorsi i dettagli sul parto che, presumibilmente, avverrà alla Clinica Sant’Anna, una prestigiosa struttura svizzera anche conosciuta come “la clinica dei Vip”, la stessa dove è nata Aurora.

Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio

Anche Ludovica Valli, celebre influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, è in attesa del suo secondogenito insieme al compagno Gianmaria Di Gregorio e ha voluto annunciarlo via social con un dolce messaggio: nel video si vede il pancione sul quale Ludovica Valli disegna un cuore con della pittura e, accanto, fa stampare anche la manina della piccola Anastasia, la prima figlia, alla quale è legatissima. Il video è inizialmente in bianco e nero, poi riacquista colore e si vedono chiaramente i disegni di un bel blu acceso. Dunque la piccola Anastasia avrà presto un fratellino…

Alice Campello e Alvaro Morata

Alice Campello e Alvaro Morata amano le famiglie numerose e, dopo i tre figli maschi, finalmente arriverà anche una femminuccia. L’influencer veneta, nonostante sia in dolce attesa del quarto figlio, ha deciso di raggiungere gli Emirati Arabi insieme ai tre bimbi e ai genitori per fare una dolce sorpresa al marito, che è stato impegnato con la nazionale spagnola nei Mondiali di calcio. I due sono più felici che mai e, sui social, oltre ad annunciare il nome della piccola (che si chiamerà Bella), hanno affidato tutta la loro impazienza: “Ti stiamo aspettando principessa”…

Behati Prinsloo e Adam Levine

Dopo lo scandalo che aveva travolto Adam Levine a proposito di una serie di presunti flirt, a metà ottobre Behati Prinsloo, modella e moglie della popstar, ha pubblicato su Instagram una foto nella quale mostra la pancia ormai già pronunciata, confermando in questo modo di essere incinta del suo terzo figlio.

D’altronde l’ex angelo di Victoria’s Secret non ha mai nascosto il desiderio di costruire una famiglia numerosa, come ha confermato in un’intervista nel 2021: “Sapevamo dall’inizio di volere almeno due figli, in realtà ne vorrei cinque. Sai cosa? Mai dire mai. Noi desideriamo una famiglia numerosa, chi lo sa. Lasciamo tutto nelle mani del destino. Quello che sarà, sarà. Non ci poniamo limiti da questo punto di vista”.

Blake Lively e Ryan Reynolds

Saranno di nuovo genitori: ad annunciarlo è stata la stessa attrice direttamente dal red carpet newyorkese del Forbes Power Women’s Summit, che si è svolto a settembre. I due, che si sono innamorati nel 2010 sul set di Lanterna Verde e poi sposati nel 2012, hanno fino a ora avuto tre figlie: James (7 anni), Inez (5 anni) e Betty (2 anni).

Fino ad oggi non è stata divulgata nessun’altra informazione: da sempre, infatti, la Lively e Reynolds preferiscono una vita lontana dai riflettori, specialmente quando si parla di famiglia. E, al momento, la domanda più gettonata di fan e followers è se si tratti di un’altra bimba o se sarà un maschietto…

Chrissy Teigen e John Legend

Dopo l’aborto spontaneo avvenuto nel 2020, Chrissy Teigen e John Legend sono in attesa del terzo figlio: ad annunciarlo è stata proprio la modella statunitense con un post su Instagram in cui si è mostrata con il pancione.

“Ne abbiamo un altro in arrivo” si legge nel post. “Finora tutto è bello e perfetto, mi sento una meraviglia e ottimista”. Con il cantante è già madre di Luna (6 anni) e Miles (4 anni) ed entrambi, come lei stessa ha rivelato, sono arrivati attraverso la fecondazione in vitro. Ed è probabile che anche il terzogenito sia stato concepito nello stesso modo, proprio come lascia intendere il post: “Un miliardo di punture dopo”, ha infatti sottolineato la modella parlando della sua gravidanza.