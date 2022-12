Ponti e vacanze del 2023: il calendario

Fonte: iStock Il calendario dei ponti e delle feste 2023

Quali sono le feste e i ponti del 2023? È già tempo di dare un’occhiata al calendario, soprattutto se si vuole organizzare una bella vacanza o un semplice weekend da trascorrere fuori porta. Il prossimo anno, da questo punto di vista, è davvero molto generoso: grazie alle feste comandate che cadono nei giorni giusti, basta prendere pochissime ferie e ci si può concedere fine settimana lunghi da passare in pieno relax. Vediamo il calendario completo.

Il calendario delle feste e dei ponti 2023

Qual è il momento giusto per farsi una bella vacanza o per staccare completamente dalla routine quotidiana e concedersi qualche giorno di relax? Ce lo rivela il calendario delle feste e dei ponti del 2023, che nell’anno ormai alle porte è davvero ricco di sorprese. Si parte da Capodanno, che di solito viene trascorso in casa o con gli amici facendo qualcosa di tranquillo, così da riprendersi dai festeggiamenti della notte precedente: stavolta cade di domenica, quindi abbiamo un solo giorno per riposarci prima di riprendere il tran tran quotidiano.

Possiamo però rifarci all’Epifania: il 6 gennaio 2023 è un venerdì, quindi arriva il primo weekend lungo dell’anno, l’occasione giusta per concedersi una piccola pausa dal lavoro. Molto sentite, soprattutto da chi ha bambini, sono le feste di Carnevale che stavolta hanno il loro culmine in martedì 21 febbraio 2023. Nel corso di tutta la settimana precedente, sono tantissimi gli appuntamenti imperdibili per grandi e piccini, ai quali partecipare rigorosamente in maschera, per divertirsi e tornare indietro nel tempo.

Pasqua e Pasquetta cadono il 9 e il 10 aprile 2023 (naturalmente di domenica e lunedì): come di consueto, possiamo contare su un paio di giorni da trascorrere in famiglia o con gli amici, magari approfittando del primo tepore primaverile per fare una gita all’aria aperta. Per un altro ponte dobbiamo attendere il 25 aprile 2023, la Festa della Liberazione. Dal momento che cade di martedì, basta aggiungere un giorno di ferie per farne ben quattro a casa. La Festa del Lavoro si celebra invece lunedì 1° maggio 2023, mentre la Festa della Repubblica ricorre venerdì 2 giugno 2023: sono entrambe buone occasioni per un weekend più lungo del solito.

Da Ferragosto a Natale: le feste più importanti del 2023

Il mese perfetto per le vacanze estive è sicuramente agosto, quest’anno più che mai: giocando d’anticipo, si può prendere un solo giorno di ferie per averne quattro liberi, sfruttando Ferragosto (che cade di martedì 15). Per le feste successive dobbiamo attendere un po’, ma ne potrebbe valere davvero la pena. Ognissanti ricorre di mercoledì 1° novembre 2023, quindi possiamo prendere due giorni di ferie – quelli precedenti o quelli successivi – e avere un weekend davvero molto più lungo del previsto. Chi non riesce si può comunque accontentare dell’Immacolata: cade di venerdì 8 dicembre 2023, quindi ci permette di stare a casa per tre giorni consecutivi (e iniziare ad addobbare l’albero di Natale).

Infine, le feste natalizie: il prossimo anno più che mai è un vero spettacolo, dal punto di vista di ponti e giorni di ferie. Il 25 dicembre 2023 è infatti un lunedì, questo significa che avremo quattro giorni consecutivi da trascorrere in famiglia (il weekend 23-24 dicembre, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il 26 dicembre). Chi ha la possibilità di chiedere quattro giorni di ferie in questo periodo, può collegare direttamente queste feste al 31 dicembre 2023, che è una domenica, e al successivo lunedì 1° gennaio 2024: in questo modo, si avranno nientemeno che dieci giorni interi di vacanza.