Vip che compiono 40 anni nel 2023: Eva Riccobono

Tante le star di casa nostra (e non solo) che compiono 40 anni nel 2023. Un traguardo importante, l'ingresso ufficiale nei tanto temuti "anta". Ma in fondo ormai si sa: non è altro che una seconda giovinezza, tutta da godere! Ad aprire le danze è la splendida Eva Riccobono, che festeggia il compleanno il 7 febbraio. Da Palermo alle passerelle più prestigiose del mondo, la Riccobono è una donna di gran carattere e che ha classe da vendere. Oggi anche mamma felice di due splendidi bambini, Leo e Livia.