Palinsesti Rai 2023, cosa vedremo da gennaio a marzo: le novità da non perdere

Fonte: IPA Palinsesti Rai 2023, anche la Parietti in programma

Con i palinsesti Rai per il 2023, da gennaio a marzo, potremo vedere numerose novità in televisione. Per i mesi di novembre e dicembre, i palinsesti sono stati fortemente influenzati dalla presenza dei Mondiali 2022, e naturalmente anche le festività natalizie influiscono sulla messa in onda di film, show e programmi. Ma per l’anno nuovo la Rai ha intenzione di offrire un’ampia scelta al proprio pubblico, tra novità e qualche gradito ritorno.

Rai 1, cosa vedremo da gennaio a marzo 2023

Per gli amanti delle fiction, il periodo da gennaio a marzo su Rai 1 è ricco di offerte e proposte. Non a caso, infatti, per la Rete Ammiraglia le fiction sono irrinunciabili. Uno dei “pezzi forti” dei prossimi palinsesti è Il Nostro Generale con Sergio Castellitto, in programmazione inizialmente per settembre.

Rai Pubblicità ha aggiunto anche che sono in previsione le nuove stagioni de Il Commissario Ricciardi, Che Dio ci Aiuti e Le Indagini di Lolita Lobosco. Ovviamente, occhi puntati su Sanremo (i big in gara per il 2023 sono stati annunciati), che va in onda dal 7 all’11 febbraio. Tra gli show si cita Tali e Quali Show sanremese, e non mancano Il Cantante Mascherato – che sfiderà Amici – e The Voice Senior. A fine marzo, invece, come riporta DavideMaggio, c’è un appuntamento unico: uno speciale su Piero Angela, condotto dal figlio Alberto.

Rai 2, cosa vedremo da gennaio a marzo 2023

Non è da meno Rai 2, che nel suo palinsesto da gennaio a marzo ha inserito diversi appuntamenti imperdibili. Numerosi gli eventi in prima serata, come Dalla Strada al Palco, con Nek alla conduzione. Uno degli show più attesi è indubbiamente quello di Alba Parietti, Non Sono una Signora, che tuttavia potrebbe slittare ancora, fino ad arrivare in primavera.

Tra gli altri show che sono slittati è impossibile non citare Alessia Marcuzzi con Boomerissima: in previsione per l’autunno, la Marcuzzi è stata “rimandata”. E il suo ritorno in televisione è enormemente atteso dai tanti fan, soprattutto dopo aver lasciato Mediaset. Ma anche Rai 2 non è da meno per quanto riguarda le fiction. Nella “rosa” sono incluse le nuove stagioni di Rocco Schiavone, La Porta Rossa e Mare Fuori.

Rai 3, cosa vedremo da gennaio a marzo 2023

Infine, Rai Pubblicità ha anche anticipato i palinsesti da gennaio a marzo per Rai 3, che naturalmente si affida ai grandi classici per mantenere gli ascolti. Tra gli imperdibili in previsione Report, Chi l’ha Visto?, Che Tempo che Fa e #CartaBianca. Non ultimo, in ogni caso, una novità, ovvero Una Splendida Cornice, con alla conduzione Geppi Cucciari.

La differenza dei palinsesti con Mediaset

I Mondiali 2022 hanno colpito un po’ tutti i canali, da Rai a Mediaset. Ma da gennaio a marzo, anche Mediaset avrà in onda un palinsesto variegato, ma principalmente forte sull’intrattenimento, tra reality show e programmi, come il GF Vip 7, Michelle Impossible & Friends, C’è Posta per Te dal 7 gennaio e il Serale di Amici di Maria De Filippi da marzo. Attesissime invece le fiction Fosca Innocenti, Buongiorno Mamma! e la nuova edizione di Back to School con Federica Panicucci.