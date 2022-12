Alberto Angela a “Che tempo che fa” gli ultimi tempi di papà Piero: “In pochi sapevamo”

Il vuoto che ha lasciato Piero Angela è gigantesco: non solo per il suo importante e fondamentale apporto alla cultura, ma perché è sempre stato molto amato e apprezzato dal pubblico. Di lui, e degli ultimi tempi prima della sua morte, ha parlato il figlio Alberto Angela a Che tempo che fa rivelando che erano in pochi a sapere e che il padre si dispiaceva nel non dire al suo pubblico cosa stava accadendo.

Alberto Angela a Che tempo che fa parla di papà Piero

La famiglia Angela è sempre stata molto riservata ma, nel momento del grande dolore per la perdita di Piero, quell’abituale riserbo aveva lasciato il posto alle emozioni che travolgono quando se ne va qualcuno che si ama molto. Durante il funerale era stato il figlio Alberto a tenere un discorso commosso per rendere omaggio al papà, lasciandosi andare a parole che sono arrivate al cuore di tutti. E quell’emozione è trapelata anche negli studi di Che tempo che fa dove, ospite di Fabio Fazio, ha ricordato suo padre. Rivelando qualcosa sugli ultimi periodi in cui era ancora in vita.

“È la prima volta che parlo di mio padre – ha spiegato -. Lui per me è stato un grande insegnamento per tutta la vita. Quello che ha dato a me, e a tutti quanti, lo sappiamo. Io ho avuto la fortuna di averlo accanto, di avere una persona che ti insegnava anche senza parlare”.

E per quanto riguarda il periodo precedente alla morte il figlio ha spiegato: “Nell’ultima parte della sua vita non aveva voluto che si sapesse, ma gli dispiaceva che le persone che lo seguivano non sapessero. Diceva: ‘Io vorrei dire che me ne sto andando ma che abbraccio tutti’. Allora lo ha fatto in vari modi – ha continuato Alberto Angela, per poi rivelare –. Persone che sapevano come stavano andando le cose eravamo 5 o 6, non di più, in famiglia ma neanche tutti, i collaboratori eccetera: non lo sapevano”.

Alberto Angela a Che tempo che fa rivela il lascito di papà Piero

Quello che ha fatto Piero Angela durante la sua carriera è stato tanto, ma alla fine della sua vita, con la consapevolezza di ciò che stava accadendo, ha compiuto un passo in più lasciando un’eredità preziosa per tutti noi: “Ho visto un coraggio incredibile. Finire un libro Dieci cose che ho imparato, fare i SuperQuark, fare Prepararsi al futuro, che è per i giovani dicendo: ‘Ragazzi questa è la mappa che avete davanti, secondo quello che io vi posso dire’ e che bisogna assolutamente investire sui ragazzi per affrontare questi temi”, ha detto Alberto Angela.

“Quello – ha poi aggiunto – è stato un lascito come di un capitano che ti dice ‘io non potrò esserci in quel mare, ma la rotta migliore è questa’. Poi è riuscito anche a fare un disco”. Tanti progetti, tanti lavori che Piero Angela ha donato a tutti noi.

Nonostante la difficoltà nel muoversi, il figlio ha spiegato che è comunque andato in Rai dove ha inciso tre brani proprio un mese prima di morire. E il 22 dicembre, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 94esimo complenno, questi pezzi, insieme ad altri, si potranno sentire in un podcast su Rai Play Sound.