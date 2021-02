Costumi di Carnevale per lei che puoi acquistare online

editato in: da

Colorati, divertenti e originali: sono i costumi di Carnevale per donna! La festa più colorata dell’anno, fra coriandoli, dolci deliziosi e balli, è finalmente arrivata e per celebrarla non c’è niente di meglio di un bel travestimento. Le proposte sono numerose non solo per i bambini, che adorano questa festività, ma anche per chi ha voglia di mettersi in gioco e trasformarsi, per una sera, in qualcuno di diverso. Scopriamo cinque costumi di Carnevale per lei da indossare subito!

Costume di Carnevale da hippie

Coloratissimo e unico nel suo genere, il costume di Carnevale da hippie è l’ideale per chi vuole sentirsi uno spirito libero e ballare tutta la sera! Comprende un medaglione, ispirato al periodo dei figli dei fiori, un paio di pantaloni a zampa, a cui abbinare tacchi alti o stivaletti, un top multicolor e un foulard.

Scoprilo qui!

Costume di Carnevale da pirata

Fan di Jack Sparrow? A Carnevale è arrivato il momento di trasformarsi in un temibile pirata! Per farlo bastano un abito strappato con il simbolo dei bucanieri e un copricapo adatto. Il travestimento si può completare con una benda per l’occhio, stivali neri e ovviamente una spada giocattolo per affrontare i nemici e compiere scorribande.

Lo puoi trovare qui.

Costume di Carnevale Regina di cuori

La Regina di cuori è senza dubbio uno dei personaggi più conosciuti di Alice nel paese delle meraviglie. Un travestimento originale e perfetto per Carnevale. Il costume comprende un abito con gonna lunga, tempestata di cuori, corona e guanti.

Puoi acquistare il costume qui!

Costume di Carnevale da Supergirl

Gonnellino rosso, mantello e maglia blu: il costume di Carnevale da Supergirl è perfetto per tutte le donne che vogliono sentirsi delle eroine (e lo sono tutti i giorni!). Il travestimento è completo e comprende anche i copri stivaletti per un total look che non passerà inosservato.

La maschera è in vendita qui.

Costume di Carnevale da Casa De Papel

La Casa di Carta (o Casa De Papel) è una fra le serie Netflix di maggiore successo degli ultimi anni. Il costume di Carnevale comprende l’iconica tuta rossa indossata dai criminali dello show e ovviamente la Maschera di Dalí, divenuta un simbolo della Casa di Carta.

Puoi trovarlo qui.