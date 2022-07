“Principessa ti stiamo aspettando”: Alice Campello svela il sesso del bebè

Pancioni vip del 2022

Alice Campello non poteva ricevere una notizia più bella: la bella influencer e il marito Alvaro Morata hanno scoperto di essere in attesa di una femminuccia. Dopo tre maschietti – i gemelli Leonardo e Alessandro e il piccolo Edoardo – si è finalmente avverato il desiderio della Campello, che voleva tingere “di rosa” la sua famiglia.

Alice Campello e Alvaro Morata, femminuccia in arrivo

“Principessa ti stiamo aspettando”: con una semplice frase Alice Campello e Alvaro Morata hanno annunciato su Instagram l’arrivo di una femminuccia in famiglia. La coppia ha voluto immortalare sui social il momento della scoperta del sesso del quarto bambino in arrivo, condividendo con i numerosi follower la bellissima notizia. Entrambi hanno pubblicato una serie di scatti che ritraggono l’influencer e il calciatore in mezzo a una fumata rosa, tra abbracci, baci e un’immensa felicità.

I due non potrebbero essere più felici: in più di un’occasione la Campello aveva espresso il desiderio dell’arrivo di una bimba in famiglia, e anche Morata non vedeva l’ora di stringere tra le braccia una piccola principessa da coccolare. La notizia della quarta gravidanza di Alice era arrivata qualche settimana fa – sempre su Instagram ça va sans dire – sorprendendo tutti.

“Baby 4 in arrivo”, avevano scritto come didascalia a corredo di due tenerissime foto in cui è immortalata la famiglia al completo in giardino, con i tre piccoli di casa intenti a baciare il pancino della mamma. Allora era ancora troppo presto per conoscere il sesso del bebè in arrivo, ma la coppia non ha perso tempo e non appena è stato possibile ha deciso di condividere con i numerosi fan la bellissima notizia. E dopo tre maschietti – i gemelli Leonardo e Alessandro e il piccolo Edoardo, nato nel 2020 – Alice e Alvaro non potrebbero essere più felici.

Alice Campello e Alvaro Morata, un amore da favola

Sono sempre più innamorati e non si fatica a crederlo: Alice Campello e Alvaro Morata sono una delle coppie più amate proprio per la bontà dei loro sentimenti. Lo avevano dimostrato qualche tempo fa a Verissimo, quando hanno parlato del loro rapporto e di come è sbocciato il loro amore.

“È stato un colpo di fulmine per me – aveva raccontato il calciatore nel salotto di Silvia Toffanin -. Lei all’inizio non mi calcolava, poi grazie ad alcuni amici in comune ci siamo incontrati e già durante la prima cena le ho detto che sarebbe diventata mia moglie”. Lei l’ha aiutato in un periodo difficile, quando un infortunio ha tenuto lontano Morata dai campi di calcio, e lui l’ha sostenuta quando sono sopraggiunti dei problemi di salute durante la prima gravidanza. “Mi è sempre stato accanto, era sempre lì con me. Se c’è l’amore, si supera tutto” aveva ammesso la Campello.

Già allora la volontà di allargare la famiglia era palese, e lo aveva dimostrato la stessa Alice con un pesce d’aprile che sembrava quasi una premonizione. “Ora voglio godermi questi tre – aveva detto alla Toffanin -. Poi, quando sarà il momento, vorrei una femminuccia e sono sicura che arriverà”: il desiderio si è finalmente avverato.