“Baby 4 in arrivo”. Morata e Alice Campello in dolce attesa. L’annuncio su Instagram

Pancioni vip del 2022

La famiglia Morata-Campello si allarga ancora di più e presto arriverà un quarto figlio per la coppia; sono stati proprio il calciatore della Juventus e l’influencer ad annunciare la gravidanza attraverso un tenero post pubblicato su Instagram che subito è stato ricoperto di commenti pieni d’amore, e qualcuno (tra i fan) ha già provato a indovinare se sarà un maschietto o una femminuccia.

Alice Campello è incinta: l’annuncio su Instagram

Alice Campello e Alvaro Morata hanno annunciato una nuova gravidanza sui loro profili Instagram, sorprendendo tutti con questa meravigliosa notizia inaspettata. Non si sono soffermati troppo con le parole, ma la coppia formata dall’influencer e dal calciatore ha deciso di pubblicare due teneri scatti in compagnia dei loro tre figli intenti a baciare la pancia della mamma.

“Baby 4 in arrivo”, hanno scritto come didascalia che accompagna le due meravigliose foto in cui sono tutti e cinque in giardino, abbracciati l’uno con l’altro. Una notizia decisamente inaspettata, considerando che la coppia ha già tre figli e l’ultimo arrivato è nato nel 2020, ma tutti hanno accolto la gravidanza lasciando commenti pieni d’amore.

Tra i tantissimi messaggi, anche quello di Chiara Ferragni che ha fatto gli auguri alla sua amica, con la quale ha un bellissimo rapporto, e a suo marito: “Congratulazioni tesorini”; anche Michela Quattrociocche ha commentato con dei dolcissimi auguri, così come Paulo Dybala e tantissimi altri.

Dopo tre maschietti, di cui due gemelli, in tanti si aspetterebbero una femminuccia, ma al momento è ancora presto per conoscere il sesso del futuro componente della famiglia Campello-Morata che, ogni giorno sempre di più, diventa più unita che mai e soprattutto amata. Proprio così, perché Alice e Alvaro sono due ragazzi belli, felici e innamorati, e sono una delle coppie più amate dello showbiz.

Alice Campello: lo scherzo che aveva predetto tutto

Non è affatto passato molto da quando l’influencer e modella Alice Campello ha deciso di riprendere con il suo cellulare (nascosto) uno scherzo fatto proprio a suo marito Alvaro Morata.

L’oggetto dello scherzo? Una finta nuova gravidanza. Mentre l’attaccante della Juventus era steso sul letto, sua moglie Alice gli ha palesato davanti agli occhi un test di gravidanza annunciando di essere incinta; il calciatore, incredulo, aveva dimostrato sì contentezza ma anche agitazione. Dopotutto, tre figli non sono di certo una passeggiata, soprattutto per due ragazzi giovani come loro che in pochissimi anni hanno cambiato radicalmente le loro vite.

Dopo aver scoperto dello scherzo, però, Alvaro Morata ha mostrato un bel po’ di delusione, soprattutto perché stava già immaginando una bambina tra le sue braccia “per chiudere la fabbrica”, così ha scherzato in quel momento.

E ora, a distanza di pochissimo tempo, il quarto figlio è realtà e presto la famiglia Campello-Morata si allargherà ancora di più con quello che sarà il loro futuro quarto figlio (o quarta figlia). Alcune voci sulla presunta gravidanza della modella avevano già iniziato a fare il giro del web, ma fino a poco fa nessuno aveva la certezza della meravigliosa notizia, ufficializzata solo ora dai diretti interessati.