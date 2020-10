John Legend e Chrissy Teigen perdono il bambino dopo una gravidanza complicata

editato in: da

Chrissy Teigen e John Legend hanno perso il loro bambino dopo una gravidanza complicata. Ad annunciarlo è stata proprio la coppia in un toccante post apparso su Instagram, con foto e parole che raccontano un dolore indescrivibile. La Teigen era stata ricoverata qualche giorno fa in ospedale a causa di una emorragia, da tempo infatti soffriva di problemi alla placenta che avevano reso la gestazione difficile. Un lungo silenzio, poi la notizia terribile: la modella ha avuto un aborto spontaneo.

“Siamo provati da un dolore del quale avevamo sentito solo parlare, il tipo di dolore mai sperimentato prima – ha raccontato Chrissy -. Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia e dare al nostro bambino i fluidi di cui avrebbe avuto bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue. Non era abbastanza”. Nelle immagini in bianco e nero che la coppia ha scelto di postare sui social, la modella è in clinica, nel suo letto, e viene visitata dai medici mentre piange disperata. Poi marito e moglie salutano per l’ultima volta il terzogenito, stringendolo fra le braccia prima di dirgli addio.

La Teigen ha svelato che lei e John Legend avrebbero voluto chiamare il piccolo Jack. “Non decidiamo mai i nomi da dare ai nostri figli prima che nascano, lo facciamo appena prima di lasciare l’ospedale – ha confessato su Instagram -. Ma per qualche motivo aveva iniziato a chiamare questo piccolo nella mia pancia Jack. Quindi per noi sarà sempre Jack. Ha lavorato duramente per fare parte della nostra famiglia e ne farà parte per sempre”.

Poi l’ultimo messaggio, toccante, al bambino: “Mi spiace tanto che i primi momenti della tua vita abbiano incontrato così tante complicazioni, che non abbiamo potuto darti la casa di cui avevi bisogno per sopravvivere. Ti ameremo per sempre”. Lo scorso settembre People aveva confermato la terza gravidanza di Chrissy Teigen. Poco dopo la moglie di John Legend aveva svelato ai fan che sarebbe diventata di nuovo mamma dopo la nascita di Luna e Miles. L’annuncio era arrivato in modo particolare, con un frame del videoclip della hit Wild in cui si intravedeva il pancino della top model.