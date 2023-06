Chrissy Teigen e John Legend di nuovo genitori: svelato nome (e foto) del bebè

Fonte: IPA Chrissy Teigen e John Legend presentano il quarto figlio

Chrissy Teigen e John Legend sono diventati genitori per la quarta volta: la coppia ha infatti dato il benvenuto ad un bambino grazie alla maternità surrogata. Una notizia che ha sorpreso non poco, dato che la modella era diventata mamma per la terza volta appena lo scorso gennaio, quando con un parto naturale aveva dato alla luce la piccola Esti.

Un fiocco azzurro tutto da celebrare per la coppia, che, come da tradizione, ha affidato ad un post ad hoc su Instagram la propria gioia. Decisamente amanti dei social, John e Chrissy hanno presentato con orgoglio il piccolo ai numerosi fan, rivelandone uno scatto inedito e svelandone anche l’insolito nome.

Chrissy e John: il dolcissimo annuncio

Il quarto figlio di Chrissy Teigen e John Legend è venuto al mondo lo scorso 19 giugno grazie alla gestazione surrogata, pratica scelta anche da Naomi Campbell. Tuttavia solo ieri la coppia ha deciso di mostrare al mondo il volto del piccolo. Una decisione saggia, che ha permesso ai due di godere pienamente dei primissimi giorni di vita del bebè lontano da occhi indiscreti e clamore mediatico.

È stato l’interprete di All of me a dedicare al nuovo arrivato una serie di immagini: tra gli scatti, colmi di gioia ed orgoglio, alcuni ritraggono Legend in compagnia di tutti i suoi 4 figli e della moglie, ma c’è spazio anche per un bellissimo ritratto del neonato, che dorme beatamente avvolto in un lenzuolino di colore bianco.

L’occasione ha ovviamente fornito anche il pretesto per rivelare il nome del piccolo, come si legge nella didascalia che accompagna il post: “Wren Alexander Stephens, il nostro nuovo amore” ha scritto il papà. Poche parole, ma che restituiscono fedelmente la gioia della coppia.

La scelta della maternità surrogata

Il piccolo Wren, quarto figlio delle due star, è venuto al mondo grazie alla maternità surrogata. E proprio alla donna che ha portato in grembo il suo quarto figlio, la Teigen ha voluto dedicare delle splendide parole: “Qualche minuto prima di mezzanotte lo scorso 19 giugno, un’incredibile donna e amica ha partorito dimostrando grande forza, gioia e amore. Vogliamo ringraziarti per questo incredibile regalo che ci hai fatto, Alexandra” ha scritto la modella.

Nel lungo post, Chrissy ha anche spiegato di aver sempre desiderato 4 figli, e aver scelto di affidarsi ad un’agenzia per la maternità surrogata nel 2021, dopo il grave lutto per un aborto spontaneo: “Dopo aver perso Jack, pensavo di non avere più la forza per portare avanti una gravidanza” ha spiegato la donna.

Poco alla volta, e grazie all’appoggio dei suoi familiari, ha tuttavia trovato il coraggio di sottoporsi ad una pratica di fecondazione in vitro, che ha portato alla nascita della terza figlia Esti, lo scorso gennaio. E il caso ha voluto, che proprio in quegli stessi mesi, anche Alexandra fosse in dolce attesa.

Una famiglia super

Wren è il quarto figlio di John Legend e Chrissy Teigen. I due sono genitori di altri tre bambini: Luna Simone, 7 anni, Miles Theodore, 5, ed Esti Maxine, 5 mesi. Nel 2020, a causa di un parziale distacco della placenta, la modella perse il bambino che portava in grembo: un’esperienza dolorosa, che non ha comunque spento il desiderio di maternità della modella.