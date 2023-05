Scudetto Napoli, Diletta Leotta incinta scopre il pancione col tailleur fluo

Fonte: IPA Diletta Leotta, fuga d’amore con Loris Karius a Ibiza (con pancino in vista)

Diletta Leotta incinta è oramai un’esplosione di gioia. La giornalista di DAZN, che ha accompagnato il Napoli Campione d’Italia in casa e in trasferta, è stata a bordo campo – alla Dacia Arena di Udine – per il commento del match Scudetto con il quale la squadra di Luciano Spalletti ha riportato il tricolore sotto il Vesuvio dopo 33 anni. E sì, è stato impossibile non notare il suo tenerissimo pancione che sta crescendo sempre di più.

Diletta Leotta incinta, il look per lo Scudetto del Napoli

Ci ha abituati a ogni tipo di look, dal più elegante al più casual. Diletta Leotta cura moltissimo ogni aspetto della sua immagine, per apparire perfetta e professionale in ogni occasione lavorativa. E, per la partita che è valsa lo Scudetto, non poteva essere di certo da meno. Per la sua discesa in campo, in vista di Udinese-Napoli, ha infatti scelto un completo molto particolare dal quale è sbucato il suo pancione.

I colori sono quelli più gettonati per questa primavera in corso, con un giallo fluo che ha abbinato a un top blu portato sotto la giacca e che ha lasciato scoperta una parte del pancione. La giornalista è infatti in dolce attesa di un bambina, che nascerà ad agosto e che coronerà il suo sogno d’amore con il calciatore Loris Karius. I due stanno vivendo un vero e proprio momento magico: basta solo guardare i loro volti quando sono insieme per capire che tra loro sta per nascere (o è già nato) un grande amore.

Nonostante i tanti impegni lavorativi che la portano in giro per l’Italia, infatti, la giornalista siciliana (è inoltre tifosa del suo Catania) ha trovato il tempo per un viaggio romantico e per godersi le sue nuove forme da futura mamma. E, da quando ha condiviso col mondo la sua gioia più grande, mostra con orgoglio il suo corpo che si sta trasformando per accogliere una nuova vita. Il suo annuncio, comunque, non aveva sorpreso: da settimane si parlava di una possibile gravidanza, che è stata poi confermata con video di coppia.

Fonte: Getty Images

Il viaggio a Ibiza prima di Udinese-Napoli

Diletta Leotta era preparata. Quella del 4 maggio non poteva essere una partita come tutte le altre. E così è stato. Per prepararsi alla grande festa azzurra, che ha coinvolto praticamente tutta l’Italia da Nord a Sud, Diletta Leotta si è presa qualche giorno di relax che ha trascorso in compagnia del suo fidanzato Loris Karius. Non prima, però, di aver festeggiato il compleanno di Elodie, sua grandissima amica, che hanno celebrato con una cena gourmet in un ristorante tristellato.

I due sono infatti volati a Ibiza per un intermezzo d’amore nel quale lei ha fatto sfoggio del suo pancione tra costumi e mini abiti che hanno messo in evidenza il corpo che sta preparando l’arrivo della sua bambina. La piccola è attesa per agosto, curiosamente nello stesso mese di nascita della sua mamma. La giornalista è infatti nata a Catania il 16 agosto del 1991. Dal 2023, la festa in casa di Diletta Leotta sarà quindi doppia.