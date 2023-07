Diletta Leotta: sirena d’estate con il lungo abito all’uncinetto

Fonte: IPA Diletta Leotta incinta, i look premaman più belli (senza rinunciare alla sensualità)

Se qualcuno nutriva ancora dei dubbi sul fatto che si possa continuare a essere una bomba di sensualità anche in gravidanza, Diletta Leotta è qui per dissipare ogni incertezza. La giornalista sportiva che dell’essere sex symbol a bordo campo ha fatto il perno della propria carriera continua a incantare i follower con outfit premaman da far girare la testa (e impazzire il conteggio dei like).

L’ultimo, sensualissimo, look vacanziero ha come protagonista un abito perfetto per le sere d’estate. Leggerissimo e in grado di far arrivare – nelle fortunate notti in cui c’è – la brezza estiva dritta sulla pelle nuda. Una creazione all’uncinetto che farà venir voglia a tutte di iniziare a sferruzzare.

Il sensuale abito all’uncinetto di Diletta Leotta

Manca ormai pochissimo all’arrivo della primogenita di Diletta Leotta e del compagno, il problematico portiere Loris Karius. Il termine della gravidanza è previsto a fine agosto e, in dolce attesa, la giornalista di Dazn è tornata a godersi il mare di casa, quello della sua Sicilia. E, per non dimenticare le curve di questi mesi speciali, l’influencer sta tempestando il proprio profilo Instagram di foto ricordo del pancione, messo ben in vista da outfit che ben poco spazio lasciano all’immaginazione.

Fonte: IPA

Un vedo non vedo che lascia vedere parecchio è quello offerto dal bel vestito nero indossato da Diletta nel suo più recente post. Un prendisole total black, con spalline sottili e orlo lungo a fiorare terra, con un profondo scollo a V e la schiena scoperta. Realizzato totalmente all’uncinetto, con un prezioso disegno di ricami. Sotto, la sirena del bordocampo ha scelto di ridurre il tessuto al minimo, optando per un perizoma in tinta. Noi altre, possiamo prendere spunto e affidarci a delle più discrete culottes.

Così, ancora una volta, Diletta Leotta dimostra che non c’è bisogno di rivoluzionare il proprio stile in gravidanza. Da quando ha annunciato la dolce attesa, la giornalista ha continuato a indossare i suoi capi preferiti, senza rinunciare alla sensualità che la contraddistingue. Niente abitoni premaman per lei che, al contrario, sfoggia sicura crop top, bikini e tubini fascianti. È la versione all’italiana di Rihanna che, se possibile, da quando è mamma è ancora più vulcanica. Insomma, la maternità non va più nascosta, ma esaltata dalle scelte di stile.

Crochet mania

Nel gergo della moda, l’uncinetto viene definito crochet e il crochet torna, immancabile, ad ogni nuova estate. È il tessuto più amato dagli stilisti nella stagione calda e si ritrova, in passerella e nelle vetrine, declinato in ogni forma. I più comuni sono i bikini crochet, ma non mancano gli abitini (da indossare in spiaggia ma anche fuori), gonne, top e accessori: dalle borsette alle scarpe.

Il crochet piace perché sta bene a tutti, cade morbido sul corpo e mostra malizioso la pelle senza mai esagerare. È fresco e sempre unico, simbolo di una tradizione artigianale di cui troppo spesso ci si dimentica, ma che è sempre un piacere riportare in auge. Ancora meglio è, per chi è capace, realizzare i propri capi da sé, disegnandoli secondo il proprio gusto e gustandosi la soddisfazione di portare in giro il frutto del proprio duro lavoro ai ferri.