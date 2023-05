Diletta Leotta incinta come Rihanna: il look con pancione in vista

Fonte: IPA Diletta Leotta incinta, i look premaman più belli (senza rinunciare alla sensualità)

È sempre più bella e radiosa Diletta Leotta, e adesso che il pancione continua a crescere ha voglia di mostrarlo al mondo, senza rinunciare alla sensualità. Proprio come Rihanna, che durante le sue gravidanze ha cercato di mettere in evidenza le sue curve più belle con outfit premaman davvero epici.

Diletta Leotta come Rihanna: il look premaman è audace

Si dice che la gravidanza regali una luce diversa alle donne in dolce attesa, ed è proprio il caso di Diletta Leotta: la conduttrice sembra essere ogni giorno che passa più radiosa e orgogliosa del suo splendido pancione. Incinta del compagno Loris Karius, Diletta è sempre più fiera delle sue curve e sta accogliendo con amore i cambiamenti del suo corpo in questo momento, uno dei più felici della sua vita.

E quale migliore occasione per condividere una serie di scatti su Instagram? La conduttrice di Dazn ha infatti pubblicato un carosello sul suo profilo ufficiale, dove mostra con orgoglio il pancione che cresce sempre di più. Nelle istantanee scattate per le vie di Milano, Diletta sfoggia un top arancione con i bottoni aperti proprio sul ventre rotondo che custodisce la sua bambina, ma senza rinunciare alla sensualità.

“26 weeks together”, ovvero 26 settimane insieme, recita la didascalia a corredo delle foto, che ci ricordano tanto i look audaci di Rihanna. La cantante infatti, sia durante la prima che oggi nel corso della sua seconda gravidanza, sta regalando degli outfit premaman davvero stupendi, con i quali ama mettere in evidenza il pancione.

Rihanna infatti nei mesi scorsi ha mostrato con fierezza le sue curve, osando con trasparenze, scolli profondissimi, top corti e street look che lasciavano scoperto il ventre, sdoganando quindi la convenzione che vuole il pancione necessariamente coperto o addirittura nascosto.

La cantante invece lo fa risaltare rendendolo il protagonista dei suoi outfit super glamour e audaci, proprio come Diletta Leotta, che sembra aver abbracciato in pieno questo trend. E lo ha fatto anche di recente durante il match Udinese-Napoli: per l’occasione aveva indossato un tailleur giallo fluo che lasciava scoperta – grazie anche al top corto blu elettrico – una parte del pancione.

Diletta Leotta, l’amore con Loris e la sorpresa della gravidanza

Solo qualche settimana fa Diletta Leotta è tornata nel salotto di Verissimo per parlare della sua storia d’amore con Loris Karius e della scoperta della sua gravidanza. Un’intervista molto emozionante, durante la quale ha svelato i sentimenti legati a questo periodo così magico.

“Quando ci siamo conosciuti è stato un colpo di fulmine, (…) quando l’ho visto ho pensato ‘è l’uomo della mia vita’”, ha raccontato a Silvia Toffanin. “È qualcosa che non so spiegare a parole, un feeling epidermico, qualcosa che senti da dentro. Non c’è esattamente un motivo. È stata un’emozione che ho provato, che mi ha fatto pensare che fosse quello giusto”.

Un colpo di fulmine quello con il calciatore, che ha portato presto a qualcosa di più grande, una gravidanza inaspettata ma accolta con un’immensa felicità. “Era la vigilia di Natale quando gliel’ho detto. L’ho videochiamato e ho visto il risultato del test di gravidanza in diretta con lui. Non riuscivo a parlare né in italiano né in inglese. Lui era felicissimo, io sono stata senza parole per tutta la notte”.