Adele si è fidanzata: chi è l’uomo che la porterà all’altare

È tornato a splendere l’amore nella vita e nel cuore di Adele. La cantante, che negli ultimi anni ha attraversato un vero e proprio periodo di rinascita, è felicemente fidanzata e il fortunato è un volto piuttosto noto nel mondo dell’NBA. Trattasi infatti di Rich Paul, procuratore sportivo americano che cura gli interessi di numerosi giocatori del basket oltreoceano. E la coppia, stando ai rumors delle ultime ore, sarebbe pronta a compiere il passo più importante: il matrimonio. Tutti i dettagli di questo gossip.

Adele e Rich Paul presto sposi? L’indiscrezione sul matrimonio

Era il 2021, esattamente due anni fa, quando Adele tornò a dominare le classifiche mondiali dopo oltre 5 anni di assenza. Il ritorno alla musica con il nuovo album 30, trainato dal singolo di successo Easy on me, e il ritorno anche ai concerti live, dopo un lungo periodo di rinascita interiore e non solo. Anche a fronte di un lungo periodo in cui è andata in terapia per combattere gli attacchi d’ansia, un malessere che costantemente le si presentava prima di salire su un palco.

Ora, per Adele, è tempo di tornare a risplendere, e non solo a livello artistico. La cantante è infatti felicemente fidanzata e il fortunato è Rich Paul, uno dei più noti agenti sportivi americani nel settore del basket. La coppia starebbe addirittura pensando alle nozze. Lei 34 anni, lui 41, due anni dopo aver reso pubblica la loro relazione starebbero pianificando un matrimonio in estate. Come riporta il Daily Mail, a rivelarlo è il sito di gossip online Deux Moi, che ha affermato come le indiscrezioni provengano da fonti piuttosto attendibili.

Inoltre, ad avallare l’ipotesi fiori d’arancio per l’affiatatissima coppia, si vocifera che Adele sia stata vista indossare un enorme anello di diamanti al dito nuziale, nel corso del suo ultimo spettacolo a Las Vegas tenuto nel week-end. La cantante avrebbe indossato il brillante già dallo scorso febbraio, quando debuttò ai BRIT Awards 2022, tuttavia al momento la coppia (fidanzatissima) non ha ancora ufficialmente confermato l’intenzione di sposarsi.

Chi è Rich Paul, il fidanzato di Adele: la carriera e il loro amore

Ma chi è colui che ha rapito il cuore di Adele, riportandola a credere nell’amore? Il suo nome risponde a Rich Paul, 41 anni, uno dei migliori procuratori sportivi nel basket professionistico americano. È nato e cresciuto a Cleveland, in Ohio, in un appartamento con una camera da letto sopra il negozio di suo padre. Nel 2002, dopo il diploma, ha incontrato la futura stella della NBA LeBron James all’aeroporto e, da quel momento in poi, sono diventati grandi amici oltre che colleghi.

Rich Paul è infatti il fondatore della Klutch Sports, agenzia che cura gli interessi di numerose stelle della NBA, dallo stesso LeBron James ad Anthony Davis, Ben Simmons e John Wall. Nel 2020, inoltre, grazie alla sua attività professionale è entrato nella lista di Forbes dei 10 agenti sportivi più potenti del mondo, classificandosi al nono posto. Nel 2021, l’ufficializzazione via social della love story con Adele: la cantante, oltre ad aver espresso il desiderio di avere un figlio dal compagno (e ipotetico futuro marito), ha anche condiviso lo scorso anno su Instagram alcuni scatti di coppia privati. A testimonianza del profondo amore che li unisce e che, a breve, potrebbe essere eternato all’altare.