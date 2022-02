Adele, il sogno di un altro figlio: “Sono pronta”

Brit Awards: ma chi li veste? Per fortuna che ci sono Adele e i Maneskin

Un disco uscito da pochi mesi e una voce che si conferma da sogno: Adele nelle ultime settimane è stata protagonista dei tabloid inglesi e non solo, per una presunta crisi con il suo fidanzato Rich Paul. La cantante era così sconvolta per la situazione con il compagno con cui fa coppia fissa da circa un anno che non riusciva a concentrarsi sul lavoro tanto da decidere di rimandare il tour a Las Vegas.

Adele non ha mai risposto direttamente ai rumors sulla sua relazione, ma prima della partecipazione ai BRIT Awards, in un tweet ha confermato la sua presenza concludendo con “Ah, e Rich vi manda il suo amore”.

L’annuncio di Adele

Se nonostante la presenza di questi indizi alcune persone ancora temevano per la coppia, a smentire ulteriormente la crisi è stata di nuovo Adele che, ospite nel programma inglese The Graham Norton Show, ha rivelato di voler diventare nuovamente madre.

La cantante britannica, infatti, è pronta a dare un fratellino ad Angelo, il bimbo avuto dall’ex marito Simon Konecki. Sono passati nove anni, da quando Adele ha avuto il suo primogenito, e anche se la voglia di una seconda maternità si fa sentire, non è disposta a mettere il lavoro in secondo piano.

In effetti ha annunciato che il lieto evento non avverrà prima del 2023, solo dopo aver recuperato gli show che ha dovuto cancellare a Las Vegas. In seguito all’annuncio Adele ha scherzosamente aggiunto: “Immagina se dovessi cancellare i miei spettacoli perché aspetto un bambino”.

Un indizio “prezioso”

A conferma che la relazione tra la cantante e il procuratore sportivo va a gonfie vele non c’è soltanto la voglia di avere un figlio con la sua dolce metà nel 2023, ma anche un anello di diamanti sfoggiato durante i Brit Award, un chiaro indizio di un matrimonio nell’aria. Rich Paul è entrato nella vita di Adele dopo che la donna ha divorziato dal precedente marito Simon Konecki. La fine ufficiale di questa relazione risale al 2019, poi l’artista inglese ha mantenuto il massimo riserbo sulla propria vita privata. Secondo quanto rilevato dalla stessa Adele, il primo incontro con l’attuale fidanzato risalirebbe a circa un anno fa, per la precisione durante una festa di compleanno di un loro amico in comune.

I successi professionali di Adele

Il momento d’oro per Adele prosegue anche dal punto di vista professionale. Nel corso dell’ultima edizione dei Brit Awards infatti, ha conquistando ben tre premi. La cantante britannica ha trionfato nelle categorie Artista dell’anno, Canzone dell’anno e Mastercard album dell’anno. Adele aggiunge così questi riconoscimenti ai 15 Grammy Awards che ha già conquistato in carriera. Non proprio pochi!

Più nel dettaglio, durante i Brit Awards il premio canzone dell’anno è andato a Easy On Me, un brano che viene passato molto frequentemente nelle radio, mentre il Mastercard album del 2021 è 30, una raccolta di brani inediti, che ha ricevuto fin dal primo giorno un alto gradimento da parte di pubblico e critica. Un’artista che sa sempre come esprimere i sentimenti attraverso la musica: un vero e proprio idolo.