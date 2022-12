Adele torna in terapia: “Sono terrorizzata”. Cosa le è accaduto

Fonte: Getty Images Adele ai BRIT Awards 2022

Non c’è pace per Adele. La cantante britannica, tornata dopo un lungo periodo di silenzio musicale con l’album 30, sembrava aver finalmente ritrovato il sorriso, anche grazie al nuovo compagno, il procuratore sportivo Rich Paul.

Oggi, la star 34enne deve, però, fare i conti con un problema personale che le sta rovinando la vita. Per questo, ha deciso di tornare in terapia e di farsi aiutare da uno specialista.

Adele torna in terapia, di cosa soffre la cantante

Durante il concerto andato in scena a Las Vegas venerdì scorso, la voce di Easy on me e Skyfall ha raccontato al suo pubblico di essere di nuovo alle prese con un disturbo che la tormenta giorno e notte. Adele è “divorata dall’ansia“, tanto da essere “terrorizzata” ogni volta che deve salire sul palco per esibirsi davanti a tante persone, ma anche quando deve apparire in tv, di fronte a una telecamera.

Non si tratta di un capriccio, di emozioni gestibili e capaci di dare la giusta carica per affrontare al meglio le scene: Adele ha spiegato di non riuscire più ad andare avanti in questo modo. Così, la cantante londinese ha deciso di tornare in terapia, per provare a risolvere, una volta per tutte, la questione.

“​La mia intera sessione di terapia questa settimana si è concentrata sui concerti. Mi fanno sentire ogni volta così emotiva. Amo fare musica, ma c’è qualcosa nell’esibirsi dal vivo che mi terrorizza. Ecco perché non sono un grande artista da tour itinerante”, ha confessato Adele, quasi in lacrime, ai fan presenti a Las Vegas.

I tormenti del passato e il nuovo crollo di Adele

Dopo la fine del matrimonio con Simon Konecki (padre di suo figlio Angelo, che oggi ha 10 anni), Adele era arrivata ad avere 5 sessioni di terapia psicologica al giorno. L’artista era distrutta, piena di fobie e di insicurezze. Solo l’arrivo di Rich Paul e l’aiuto di un esperto le hanno permesso di rialzare la testa e di voltare pagina.

Come ben sappiamo, Adele è cambiata molto negli ultimi tre anni, dentro e fuori: ha rivoluzionato il suo look, ha perso ben 45 chilogrammi ed è tornata sul palco e in studio di registrazione per regalare nuovi brani al suo pubblico.

Ha messo in pausa gli incontri con lo psicologo, pensando di non averne più bisogno e di essere guarita al cento per cento. Ma i mostri, dentro di sé, sono purtroppo tornati a farle visita e ora non le danno pace.

“Le motivazioni che mi hanno spinto a tornare in terapia sono principalmente due: da un lato, voglio imparare ad assumermi le responsabilità delle mie scelte; dall’altro, vorrei sentirmi pienamente consapevole quando mi esibisco, imparando a gestire l’ansia da palcoscenico, per dare tutta se stessa ai fan”, ha spiegato Adele sul palco di Las Vegas.

Al suo fianco, a sostenerla passo dopo passo, c’è sempre Rich Paul, l’agente sportivo 41enne con cui la cantante fa coppia fissa da un anno e mezzo e di cui è molto innamorata, come lei stessa ha più volte dichiarato.

Una volta risolti i problemi personali, legati all’ansia e alle crisi (che spesso la costringono ad assumere calmanti prima di esibirsi), Adele sembra proiettata alle nozze: la star della musica mondiale ha, infatti, intenzione di sposarsi e di avere “almeno altri due figli” con il compagno.