Fonte: IPA Rebecca Staffelli e Alessandro Basile

Rebecca Staffelli non convolerà a nozze con il suo fidanzato Alessandro Basile nel corso dell’estate 2024, come era stato pianificato. La conduttrice radiofonica, infatti, ha svelato, in una recente intervista, che ha deciso di rimandare nuovamente le nozze a data da destinarsi. Nessuna crisi di coppia o ripensamenti, però, sono alla base di questa scelta, anzi, la volontà della coppia di viversi pienamente ogni momento importante insieme.

La figlia dell’inviato di Striscia la notizia, infatti, ha rivelato di stare vivendo un momento davvero magico della sua vita, sia a livello sentimentale, che lavorativo, raccontando le novità che hanno caratterizzato la sua estate 2024.

Rebecca Staffelli, al matrimonio preferisce il nido d’amore

Rebecca Staffelli è nota al pubblico televisivo per essere la figlia dell’amatissimo Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la notizia ma, nell’ultima stagione televisiva 2023/2024, la conduttrice radiofonica si è fatta conoscere anche per la sua partecipazione al Grande Fratello 2023, nel ruolo di inviata social, prima appartenuto a Giulia Salemi che ha, di recente, annunciato la sua prima gravidanza.

A inizio anno, Rebecca Staffelli è stata anche protagonista di una romantica e anticonvenzionale proposta di matrimonio, visto che è stata proprio lei a chiedere la mano del compagno Alessandro Basile, documentando tutto con un video condiviso sul suo canale Instagram ufficiale.

Le nozze erano fissate per l’estate ma, adesso, i due hanno deciso di rinviarle e la conduttrice televisiva ha spiegato i motivi alla base di questa scelta, durante un’intervista rilasciata a Chi: “Mentre stavamo organizzando il matrimonio abbiamo trovato la casa dei sogni, così l’abbiamo comprata insieme. Questo credo che leghi altrettanto due persone. Stiamo iniziando davvero a scrivere il nostro futuro insieme. La casa rispecchia me e Alessandro, sarà la nostra oasi immersa nella natura”.

Alessandro Basile e Rebecca Staffelli hanno trovato, quindi, la casa dei loro sogni e hanno intenzione di dedicarsi, per adesso, completamente alla sistemazione del loro nido d’amore: “Vorremmo goderci questo momento senza altre distrazioni e poi goderci le nozze, senza dover fare fronte ad altri impegni e incombenze. Ci piace vivere appieno le nostre avventure emotive. Non ci corre dietro nessuno. Piano piano, con calma, facciamo e faremo tutto”.

La coppia aveva già rimandato le nozze nel periodo della pandemia da Covid-19 e, anche stavolta, deciderà una nuova fatidica data.

Rebecca Staffelli, la conferma al Grande Fratello

Rebecca Staffelli è sempre più protagonista della rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5. Infatti la conduttrice radiofonica è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Battivi Live, insieme a Ilary Blasi e Alvin. Un’esperienza lavorativa che è stata, per lei, davvero positiva: “Con Battiti Live ho potuto vivermi la Puglia, che è il mio luogo del cuore, circondata dalla musica. L’unione di queste due cose mi ha permesso di divertirmi ancora di più. Sapere che siamo arrivati al pubblico, vedere le piazze piene, ci ha dato una carica di energia che fa bene al cuore”.

Ma la figlia d’arte ha rivelato anche che è stata confermata la sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello: “La riconferma è stata un sogno, un altro piccolo ma importante passo in avanti per me. Se fosse per me inizierei subito. Sono una privilegiata, perché faccio il lavoro che da sempre sognavo di fare”.