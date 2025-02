Fonte: IPA Alfonso Signorini

Questa sera, lunedì 24 febbraio, il Grande Fratello torna su Canale 5 con una puntata che eleggerà la prima finalista donna di quest’edizione. Alfonso Signorini, affiancato in studio da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, guiderà i telespettatori attraverso una serata imperdibile, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti del pubblico da casa.

Grande Fratello, le anticipazioni del 24 febbraio

Il momento tanto atteso è arrivato: il verdetto del televoto. Cinque concorrenti sono a rischio eliminazione: Chiara, Giglio, Iago, Mattia e Shaila. Le tensioni sono alle stelle, e ognuno di loro ha vissuto la settimana con il fiato sospeso, cercando di conquistare il favore del pubblico. Chi dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia? Lo scopriremo nel corso della serata.

Dopo l’elezione di Lorenzo come primo finalista due settimane fa, questa sera un nuovo concorrente avrà la possibilità di assicurarsi un posto nella serata conclusiva. Attraverso un televoto flash, il pubblico deciderà chi, tra i concorrenti rimasti, merita di proseguire la sua avventura fino all’ultimo. Le strategie sono in fermento e le alleanze si fanno e si disfano in un battito di ciglia. Chi riuscirà a conquistare il cuore dei telespettatori e garantirsi un posto per ambire alla vittoria? Il tempo corre e il pubblico è sempre più attento al percorso dei concorrenti che sono rimasti in gioco.

Scontri e confronti: Shaila vs. Helena

Fin dalle prime settimane, la convivenza tra Shaila ed Helena è stata caratterizzata da attriti e incomprensioni. Le due concorrenti non sono mai riuscite a trovare un punto d’incontro, e le tensioni sono culminate quando Shaila ha deciso di esprimere il suo malcontento attraverso una canzone rap, chiaramente indirizzata a denigrare Helena. Questo gesto ha acceso ulteriormente gli animi all’interno della casa e ha diviso l’opinione pubblica. Questa sera, Alfonso Signorini affronterà la questione in diretta, dando spazio a un confronto che si preannuncia durissimo.

Non mancheranno momenti di grande emozione. Tommaso riceverà una dolce sorpresa: un collegamento speciale con la sua amata nonna Alba, direttamente da Siena. Questo incontro virtuale sarà fatto di lacrime di gioia e parole cariche di affetto, per un momento di tenerezza e autenticità. Anche per Maria Teresa Ruta è in serbo una sorpresa indimenticabile. Dopo settimane di lontananza, avrà l’opportunità di riabbracciare sua figlia Guenda, che l’ha resa nonna del piccolo Noah.

Rebecca Staffelli sarà, come sempre, la portavoce dei telespettatori, raccogliendo in tempo reale commenti, opinioni e domande dal pubblico. La partecipazione attiva degli spettatori è un elemento chiave del Grande Fratello, rendendo ogni puntata un evento condiviso e interattivo, com’è sempre stato nella tradizione dello storico programma di Canale5.

Quando e dove vedere il Grande Fratello

La nuova puntata del Grande Fratello va in onda in diretta il 24 febbraio dalle 21,35 e comunque dopo il consueto appuntamento con Striscia La Notizia. La trasmissione è visibile in contemporanea sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity e qui rimane fruibile anche nei giorni successivi per il recupero. Come di consueto, lo show vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti da parte degli utenti.