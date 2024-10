Antonella Clerici e Vittorio Garrone si sposano, ma non sarà il matrimonio che tutti si aspettano

Antonella Clerici e Vittorio Garrone si sposano, o meglio hanno deciso finalmente di scambiarsi le promesse con un non-matrimonio. La conduttrice ne ha parlato in un’intervista, dove ha rivelato qualche dettaglio sulla cerimonia spiegando perché è “allergica” alle classiche nozze. “Non mi porta bene”, ha detto a tal proposito.

Antonella Clerici, la particolare cerimonia con Vittorio Garrone

Che tra loro sia amore non ci sono dubbi e, del resto, non è un rito a decretare quanto sentimento leghi due persone. Dal 2016 per Antonella Clerici e Vittorio Garrone è così: una vita insieme, l’una al fianco dell’altro, nella splendida cornice bucolica della casa nel bosco che condividono con la figlia di lei, Maelle, nata dalla precedente relazione della conduttrice con Eddy Martens.

Sono trascorsi molti anni e sembra che finalmente la coppia sia pronta a pronunciare il fatidico Sì, non con il solito matrimonio ma con una cerimonia destinata a pochissimi invitati, famiglia e amici su tutti. Ne ha parlato la stessa Clerici nella sua ultima intervista al settimanale Nuovo TV: “Tra me e Vittorio sarà per sempre”, ha detto in attesa di decidere la data in cui scambierà le sue promesse d’amore con il compagno.

Una decisione che arriva dopo mesi difficili: la conduttrice di È sempre mezzogiorno, infatti, lo scorso giugno aveva condiviso una foto dall’ospedale spiegando di aver dovuto subire un intervento per rimuovere le ovaie. “Giovedi scorso arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene”. Un modo per ribadire l’importanza della prevenzione, tema sempre molto importante.

Perché la Clerici non celebrerà il classico matrimonio

Di matrimonio vero e proprio non se ne parla e, sempre nell’intervista, la Clerici ha spiegato bene qual è la ragione di questa decisione (almeno per il momento): “Quello non mi porta bene”, ha detto. E, in effetti, basta ripercorrere la sua vita sentimentale per comprendere questa affermazione.

La conduttrice si è sposata due volte, la prima con il cestista Giuseppe Motta, dal 1989 al 1991. Poi dal 2000 al 2003 c’è stato il breve matrimonio con Sergio Cossa, produttore discografico. Anche l’ultima relazione importante prima di Garrone, quella con Eddy Martens, non è finita nel migliore dei modi. Alcune foto rivelarono il tradimento del compagno e lei, col suo piglio autoironico, anni dopo ha commentato: “Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta”.

Col suo Vittorio è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Una cena al ristorante li ha fatti conoscere, poi lui ha cominciato un romantico e serrato corteggiamento a suon di lettere. Lei non era ancora pronta, dopo l’ultima cocente delusione amorosa ma Garrone è riuscito con perseveranza e pazienza a conquistare il suo cuore. Il resto è sotto gli occhi di tutti: Antonella Clerici è felice al fianco del compagno ormai da otto anni e non ha intenzione di separarsene: “Questo amore me lo ha mandato mia mamma dal cielo, siamo uno lo specchio dell’altra”, ha detto.