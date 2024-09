Fonte: IPA Antonella Clerici

La vita frenetica cittadina non faceva più per lei. Antonella Clerici ha infatti scelto di vivere una vita lontana dai riflettori nella tranquillità di una casa immersa nel verde, quella che è anche parte della scenografia del suo programma quotidiano di Rai1, È sempre Mezzogiorno. La sua dimora si trova ad Arquata Scrivia, un piccolo comune situato tra le colline del Piemonte, in provincia di Alessandria. Questa scelta di vita è il riflesso della volontà della conduttrice di abbracciare un’esistenza più a contatto con la natura, all’insegna della semplicità e del relax, dopo anni trascorsi nel frenetico mondo della televisione e di Roma, che comunque le è rimasta nel cuore.

Le immagini inedite de La casa nel Bosco

La casa nel bosco, così viene spesso definita, è un vero rifugio per Antonella Clerici, che qui ha condivide la sua nuova vita con il compagno Vittorio Garrone e sua figlia, Maelle Martens, nata dalla precedente relazione della Clerici con Eddy Martens. La residenza, circondata dalla pace e dal silenzio della natura, appare come un luogo ideale per vivere momenti di serenità e di distacco dal caos cittadino. Lontano dalle luci dello spettacolo, la conduttrice ha trovato in questa abitazione un ambiente che riflette i suoi desideri di una vita più genuina e autentica. E ora è arrivato il momento di condividere alcune immagini inedite della sua bellissima casa.

Vittorio Garrone, imprenditore legato a un’importante famiglia nel settore energetico, condivide con Antonella l’amore per la natura e gli animali, passioni che li hanno avvicinati e che trovano piena espressione nella loro quotidianità ad Arquata Scrivia. La loro casa è circondata da un ampio terreno, dove vivono animali come cani e cavalli, in un ambiente che favorisce un rapporto diretto con la vita all’aria aperta. Questa passione comune per la natura ha consolidato la loro relazione, rendendo la casa un vero simbolo del loro amore e del loro stile di vita condiviso.

La serra e il legno che domina su tutto

Nel suo video inedito, che promette inoltre di avere un seguito, Antonella Clerici ci accompagna all’interno della serra in cui custodisce le piante a cui tiene di più. Immancabile la presenza dei tre cani di famiglia – Argo, Simba e Pepper – a cui tiene moltissimo, e quando vediamo Simba il pensiero non può che correre al suo amato Oliver, il labrador dolcissimo che l’accompagnava nel dietro le quinte de La prova del cuoco e con il quale ha condiviso un lunghissimo e felice percorso della sua vita.

La casa stessa è caratterizzata da uno stile rustico e accogliente, in perfetta armonia con il contesto naturale che la circonda. Ampi spazi, travi a vista e materiali naturali come il legno e la pietra dominano gli interni, creando un’atmosfera calda e confortevole. Le finestre grandi permettono alla luce naturale di illuminare ogni stanza, rendendo l’ambiente luminoso e sereno, mentre la vista sul bosco (quella che vediamo ogni giorno su Rai1) contribuisce a rendere l’esperienza abitativa ancor più immersiva.

L’ambiente più importante della casa

La cucina, da sempre uno degli ambienti preferiti da Antonella Clerici, è il cuore della casa. Non sorprende che la conduttrice, nota per le sue trasmissioni culinarie, abbia dedicato particolare attenzione a questo spazio. La cucina è spaziosa e ben attrezzata, ideale per preparare piatti per la famiglia e gli amici, magari utilizzando ingredienti freschi provenienti dal giardino o dalle aziende agricole locali. Qui, Antonella può dare libero sfogo alla sua passione per la cucina, lontano dai set televisivi ma sempre con la stessa dedizione.

Per Antonella, vivere ad Arquata Scrivia ha rappresentato un cambiamento radicale rispetto alla sua vita precedente. Dopo anni di carriera televisiva, durante i quali è stata una delle figure più amate del piccolo schermo italiano, ha scelto di allontanarsi dai ritmi frenetici della città per abbracciare una quotidianità più tranquilla e intima. Questo non significa, però, che abbia abbandonato del tutto la televisione: Antonella continua a condurre programmi di successo, ma lo fa mantenendo un equilibrio tra lavoro e vita privata, grazie alla serenità che ha trovato nella sua casa nel bosco.

Anche Maelle, la figlia di Antonella Clerici, sembra trovarsi a proprio agio in questo ambiente. La bambina, che oggi è adolescente, può crescere in un contesto lontano dal clamore mediatico, immersa nella natura e circondata dall’affetto della madre e del compagno di lei. La scelta di vivere in una casa isolata, lontana dalla città, si rivela ideale anche per garantire a Maelle un’infanzia serena e protetta, lontano dalle pressioni che spesso accompagnano la vita dei figli di personaggi famosi.