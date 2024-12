Fonte: IPA Antonella Clerici

Cosa c’è di più magico di una casa nel bosco? Una casa del bosco a Natale. Si trova in Piemonte, ma sembra di trovarsi in Lapponia, lì dove vive Babbo Natale circondato dalle sue fedeli renne e dai suoi piccoli aiutanti. Un luogo magico, pieno di luci, fiori e mascotte. È la casa di Antonella Clerici, che la conduttrice ha mostrato ai propri fan sui social in vista delle festività natalizie.

Gli addobbi di Natale di Antonella Clerici

“Che dite, abbiamo fatto la magia?” chiede Antonella Clerici ai suoi follower su Instagram. E a giudicare dai numerosissimi e ammaliati commenti la risposta è sicuramente sì. Toglie il fiato la casa nel bosco della madrina di È sempre mezzogiorno e The voice kids. In un divertente reel pubblicato sul suo profilo Instagram, Antonella ha mostrato le sfarzose luminarie che illuminano a giorno il grande giardino. Lucine ovunque, sfavillanti e multicolori. Sul tavolo del patio spunta un daino luminoso, mentre sul grande caco si arrampica Babbo Natale con la sua slitta, trainata dall’immancabile renna Rudolph.

Sfarzosa, eccessiva? Decisamente. Ma d’altronde quando esagerare se non a Natale, e se le bollette non sono un problema per lei perché dovremmo preoccuparcene noi. E la magia prosegue, aumenta persino all’interno. Ad accogliere gli ospiti appena entrati è un grande e coccoloso orso polare, con tanto di fiocchetto rosso al collo. A dominare la splendida vetrata che percorre l’intero soggiorno un albero di Natale da record: folto e così alto da sfiorare il soffitto.

Un albero tradizionale, con luci calde e fredde, palline bianche e rosse e, sparsi qua e là – in tema con l’abitazione immersa nel verde – elementi naturali come pigne ricoperte di neve e rami di bacche. E l’intera stanza si arricchisce di dettagli festivi, come il secondo albero fatto di pacchi regali e i cuscini con ricami a tema natalizio sul grande divano in pelle in stile vintage. Antonella Clerici è una grande amante del Natale e in questo periodo dell’anno sa come rendere magica la propria già splendida casa.

La splendida Casa nel Bosco

È ormai da qualche tempo che Antonella Clerici ha compiuto la radicale scelta di abbandonare la caotica Roma a favore di una vita più tranquilla, immersa nel verde. Lei e il compagno Vittorio Garrone, assieme alla figlia Maelle (nata dalla precedente relazione con Eddy Martens), abitano in una fiabesca villa nel bosco di Arquata Scrivia, un piccolo borgo in provincia di Alessandria, in Piemonte. Una casa in legno, resa luminosa e moderna da enormi vetrate che si affacciano sul grande giardino.

Gli arredi sono tradizionali e dal tocco vintage, con numerosi elementi in legno a richiamare la struttura dell’edificio e qualche tocco lezioso. L’ambiente più grande, naturalmente, è la cucina. Al volto de La prova del cuoco, sarebbe persino piaciuto registrare da lì i suoi programmi, idea poi abbandonata per complicanze logistiche. Vicino alla cucina, anche una palestra, con vista sul verde, dove Antonella ama allenarsi al mattino. Fiore all’occhiello della splendida villa è il grande patio arredato, dove godersi il profumo delle foglie e la serenità del bosco.