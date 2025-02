Antonella Clerici, il video per il compleanno della figlia: “Mamma ci sarà sempre”

Fonte: IPA Antonella Clerici

Tra le gioie che la vita ha saputo regalare ad Antonella Clerici, sicuramente sua figlia Maelle detiene un posto in prima fila. La ragazza, ormai adolescente, ha un rapporto davvero speciale con la conduttrice: un legame indissolubile che Antonella ha voluto esternare anche nel giorno del suo compleanno dedicandole una bellissima lettera sul suo profilo Instagram.

Antonella Clerici, la dolce lettera di auguri alla figlia Maelle

Una pioggia di ricci, occhi luminosi e un bellissimo sorriso sono solo alcune delle caratteristiche che accomunano Maelle Martens a mamma Antonella Clerici. La giovane figlia della conduttrice, che il 21 febbraio 2025 compie 16 anni, vive un rapporto di grande complicità con la padrona di casa di The Voice.

Un affetto che Antonella ha voluto rimarcare proprio nel giorno del suo compleanno, pubblicando sui social un video che racchiude tanti piccoli grandi momenti della vita di una ragazza che, all’alba dei suoi sedici anni, continua a regalarle grandi gioie. Sorrisi, abbracci e istantanee che raccolgono la personalità di una ragazza gioiosa e nel pieno dell’adolescenza.

A corredo del video, la dolcissima dedica di Antonella, che nell’augurarle un buon compleanno ha scritto: “Sembra ieri e sono già passati 16 anni. Oggi sei una giovane donna. Sono fiera di quello che sei diventata. Tosta, ostinata, sicura e fragile, dura e morbida come la panna. Le contraddizioni della tua età. Mamma ci sarà sempre, io e te siamo un unicum inscindibile. Come dice la nostra canzone Dancing queen… balla da regina e goditi la vita!”.

Maelle e il rapporto con mamma Antonella

Classe 2009, Maelle Martens è nata dalla relazione tra Antonella Clerici ed Eddy Martens. Dopo la separazione tra i due, la ragazza è rimasta accanto alla conduttrice insieme al nuovo compagno Vittorio Garrone con cui ha un ottimo rapporto.

“All’inizio è stata dura: lei non ha più visto questa figura paterna” ha raccontato Antonella rispetto alla separazione dall’ex compagno ai microfoni del podcast di Diletta Leotta. “Ora ha ripreso un po’ il suo ruolo. All’inizio lei ha fatto un po’ fatica ad andare da suo padre. Lui è stato bravo. Adesso lei va da lui volentieri e hanno un bel rapporto”.

Da sempre molto affezionata alla madre, il loro rapporto continua comunque a essere centrale: durante il Festival di Sanremo 2025 Maelle ha voluto dimostrarle il massimo sostegno facendo il tifo per lei seduta tra le prime file del Teatro Ariston durante la serata della kermesse che ha visto Antonella co conduttrice di Carlo Conti e Gerry Scotti.

Tra le due si è instaurato un rapporto di grande fiducia: “Abbiamo un bel rapporto, ci confidiamo. Una cosa che ho imparato a riconoscerle è che è una ragazzina molto centrata. È sicura, non ha paura di niente”.

Proprio per questo motivo, la conduttrice non ha mai sentito il bisogno di controllarla, nemmeno quando Maelle ha iniziato a muovere i primi passi nell’adolescenza: “Essendo una mamma grande, perché l’ho avuta a 44 anni, pensavo sarei stata una mamma apprensiva, invece sono apprensiva il giusto. Le lascio abbastanza libertà e fiducia perché non la vedo come una ragazzina allo sbando”.