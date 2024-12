Fonte: IPA Antonella Clerici

Quella di Antonella Clerici con Vittorio Garrone è una vera e propria fuga d’amore. E non in un posto qualsiasi: questo è il periodo più magico dell’anno, in cui ci si immerge nell’atmosfera festiva e in cui si celebrano gli amori, i legami, i buoni sentimenti. La meta? La meravigliosa Alsazia, dove si organizzano i mercatini di Natale di Colmar, tra i più famosi in Europa: “La nostra fuga per il mio compleanno tra i mercatini di Natale in Alsazia”, ha scritto la conduttrice di È sempre mezzogiorno! su Instagram, condividendo una carrellata di dolci scatti.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone in Alsazia, le foto su Instagram della fuga d’amore

Il 6 dicembre Antonella Clerici ha festeggiato il compleanno: la conduttrice, che ha compiuto 61 anni, è in un periodo molto felice della sua vita. Oltre alla vicinanza di amici e di colleghi (e gli auguri immancabili dei tanti fan), al suo fianco da anni c’è ormai il compagno Vittorio Garrone, che ha definito la sua “anima gemella”. E proprio con Garrone ha scelto di organizzare una piccola fuga d’amore, in un luogo magico, ovvero in Alsazia.

La Clerici ama il Natale, e non è un mistero: ha anche condiviso, sempre su Instagram, l’atmosfera della sua Casa nel Bosco addobbata per le feste. A festeggiare la Clerici anche la figlia Maelle, nata dall’amore con l’ex Eddy Martens: “Sei speciale”, ha scritto, postando una foto in bianco e nero con la mamma. Non sono mancati i festeggiamenti a È sempre mezzogiorno!, in cui è stata organizzata una piccola sorpresa per la conduttrice, tra torta e palloncini. “Speravo vi foste dimenticati, grazie per aver festeggiato i miei 51 anni”, ha commentato con la sua (splendida) ironia.

L’amore con Vittorio Garrone, “arrivato nel momento giusto”

La fuga d’amore in Alsazia con Vittorio Garrone è il modo perfetto per celebrare i 61 anni, ma anche il periodo festivo: un po’ di relax è quello che ci vuole per ricaricare le pile. Un rapporto, il loro, che va avanti da ormai tanti anni, dal 2016, anno in cui si sono conosciuti. Una storia intensa, arrivata al momento giusto, come ha raccontato la conduttrice durante un’intervista.

“Gli dissi: beh, siamo grandi. Lui mi rispose regalandomi una clessidra e dicendomi: tu sei il tempo senza tempo. Questa frase me la ripete sempre. Quando si incontra l’anima gemella nella seconda parte della propria vita, è vero che non c’è un tempo. Ho avuto una vita molto ricca ma molto sofferta dal punto di vista personale. Vittorio è arrivato nel momento giusto, quasi per caso. Conoscerlo, innamorarci così… A questa età o hai cose in comune e ti giochi la tua vita o non ne vale la pena. È una scelta che ogni giorno facciamo. Il qui e ora, dopo i 50 anni, è più presente”. Nonostante tutto, non si sono mai sposati, anche perché la Clerici ha detto che il matrimonio classico, così come lo intendiamo tutti, “non le porta bene”. Ma non sono sempre necessarie delle promesse per capire che un amore durerà per sempre.