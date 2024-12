Antonella Clerici, la sorpresa per i suoi 61 anni: “Speravo vi foste dimenticati”

Il compleanno di Antonella Clerici si trasforma in un evento televisivo. Durante la diretta di È sempre Mezzogiorno, la conduttrice è stata accolta da una pioggia di palloncini rosa e bianchi, accompagnati da un’atmosfera di festa orchestrata dal suo team. Un inizio spettacolare che ha strappato sorrisi e risate, a partire dall’ingresso in scena di Alfio Bottaro, travestito da torta gigante, decorata con dettagli fucsia e pannosi.

Un compleanno vissuto sotto i riflettori, ma con tutta la semplicità di chi ama condividere anche i gesti più piccoli.

Antonella Clerici festeggia il compleanno in studio tra battute e ironia

Il primo colpo di scena, come detto poc’anzi, è stato l’ingresso trionfale di Alfio Bottaro, che ha pensato bene di presentarsi vestito da torta gigante. Una trovata esilarante che ha lasciato Antonella Clerici senza parole.

Tra il luccichio dei palloncini e il calore dei colleghi, Antonella Clerici non ha trattenuto il suo stupore. “Speravo che vi foste dimenticati, e invece ve ne siete ricordati eccome!”, ha scherzato, mostrando la sua tipica autoironia. Poi, con un sorriso, ha spento la candelina della sua mini torta, commentando: “Ogni anno scalerò un anno d’età, quindi l’anno prossimo saranno 59. Ho deciso così”.

La festa in studio ha confermato il clima complice e giocoso che contraddistingue il programma, un luogo dove spontaneità e affetto trovano spazio naturale. Un momento che è stato commentato anche sui social, dove i fan hanno sommerso la conduttrice di messaggi di auguri e applausi virtuali.

Festeggiare Antonella Clerici è il minimo, considerando che da vent’anni porta nelle case italiane il sapore della convivialità con i suoi programmi di cucina! Dal lontano 2000, quando ha esordito con La Prova del Cuoco, guidandolo per ben 16 anni complessivi, fino al successo di È sempre Mezzogiorno, iniziato nel 2020 e ormai diventato un appuntamento fisso.

E poi, siamo sotto Natale: quale momento migliore per celebrare la regina dei fornelli in tv? Tra risate, ricette e una carriera brillante, Antonella si conferma l’anima delle feste, in ogni senso.

Stefano de Martino sorprende tutti

La sorpresa è arrivata anche da Stefano De Martino, che ha voluto dedicare alla Clerici un tenero videomessaggio. “Antonella tu sai il bene che ti voglio”, ha detto il conduttore di Affari Tuoi, “ti voglio tanto bene e ti faccio tanti, tanti auguri… un bacio grande e un abbraccio forte, forte, forte”.

La figlia Maelle e il fidanzato Stefano protagonisti degli auguri social

Il rapporto tra Antonella Clerici e sua figlia Maelle è il classico rapporto tra madre e figlia, fatto di amore e momenti di confronto, come quella volta in cui la conduttrice, in diretta a È sempre mezzogiorno, si lasciò andare a un rimprovero rivolto alla figlia per aver ricevuto un voto basso.

Today riporta che sul suo profilo Instagram privato, Maelle ha condiviso una foto di lei bambina stretta in un abbraccio con Antonella, scrivendo semplicemente “Sei speciale”. Un gesto pieno di dolcezza che sicuramente avrà emozionato la conduttrice.

Oltre a Maelle, anche Stefano, il fidanzato 19enne della ragazza, ha voluto fare una sorpresa ad Antonella. Il giovane ha pubblicato nelle sue storie Instagram un collage di due foto che lo ritraggono insieme alla conduttrice, un gesto che Antonella ha apprezzato al punto da ricondividerlo sul suo profilo.