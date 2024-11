Fonte: IPA Naike Rivelli

Una vita da figlia di, ma sempre vissuta con l’indipendenza e la volontà di chi vuole costruirsi qualcosa di proprio malgrado il cognome importante che si porta. Naike Rivelli è la maggiore dei figli di Ornella Muti ed è con lei che è cresciuta, respirando l’arte in tutte le sue forme. È inoltre una donna che si esprime senza filtri, che si mostra sempre per quella che è senza condizionamenti e senza timore di essere giudicata. Ospite a La volta buona del 12 novembre con Caterina Balivo, ha raccontato di aver attraversato anni molto difficili, alle prese con una menopausa precoce che le ha causato una drastica perdita di peso.

Naike Rivelli, la menopausa precoce a 43 anni

“Dopo aver visto tanti dottori, ginecologi e endocrinologi, dopo 5 anni di meno pausa intensa, nessuno mi ha saputo dire qualcosa sulle caldane. Giorno e notte. La notte un incubo, faccio saune finlandesi e perdo peso. Nessuna cura mi ha aiutato, nessun estrogeno ne ormone ha tolto le caldane. Solo il Bedrocan dalla farmacia aiuta a dormire tra una caldana e l’altra. Sto provando ogni tipo di cura naturale ora. Se trovo una soluzione ve la passo subito”, ha spiegato Naike Rivelli sul suo Instagram, in cui ha sottolineato come non sia ancora riuscita a trovare una soluzione.

Sembra che abbia trovato sollievo nella cannabis terapeutica, un tema attuale e dibattuto per il quale sia lei che la mamma Ornella Muti continuano a profondere il loro grande impegno al fine di sensibilizzare le persone e il Governo perché trovi impiego nelle terapie per le quali sarebbe indicata. “Cinque anni fa ho iniziato una menopausa precoce importante. Ero preda delle vampate, perdevo quasi un kg a notte, non dormivo. Tutto questo mi ha creato una forte ansia e mi sono anche venute delle gastriti croniche. Ho provato varie vie, ho provato gli ormoni. Ma gli estrogeni a tante donne non tolgono tutti i fastidi correlati a questa condizione, anzi magari fanno venire ritenzione e danno altre controindicazioni”, ha continuato.

L’intervento per la ricostruzione del seno

Assente dai social per un certo periodo di tempo, Naike Rivelli è tornata per raccontare di essersi sottoposta a un delicato intervento per la ricostruzione del seno che ha raccontato sul suo Instagram: “Ciao sono ancora viva per chi sperava diversamente. Hanno fatto tutti un lavoro incredibile. Devo ringraziare il dottor Silvio Smeraglia che mi ha letteralmente ricostruito un seno. Grandi dolori, tutto nella norma e piano piano ritorno”, aveva raccontato, senza però specificare i motivi per i quali si è sottoposta all’operazione.

Ospite di Verissimo nella puntata di domenica 10 novembre, sua madre Ornella Muti aveva raccontato di quando aveva scoperto di essere in attesa di Naike, a 17 anni e pronta per girare Romanzo popolare di Mario Monicelli con Ugo Tognazzi e Michele Placido. “Non è stato per niente difficile, ero entusiasta perché lei era la mia bambina. Siamo cresciute insieme”, ha rivelato, sottolineando come oggi la sua famiglia unita – con figli e nipoti sempre al suo fianco – sia diventata il grande punto di riferimento della sua esistenza.