Naike Rivelli indossa la banana di Cattelan e bacia Ornella Muti al Torino Film Festival

Che Naike Rivelli sia a Torino in compagnia della madre Ornella Muti oramai lo sanno tutti: l’occasione pare essere la proiezione del film Romanzo popolare, ma cosa c’è di strano? L’attrice, con l’esuberante temperamento che la contraddistingue, ha offerto un piccolo show in esclusiva ai fotografi presenti al Torino Film Festival ed ora non si parla davvero d’altro. Specie perché l’insolita, vera protagonista dello spettacolo improvvisato è stata la banana di Cattelan. Se il vero significato della controversa opera ancora sfugge ai più, c’è qualcuno che ha dimostrato particolare fantasia nel decodificarla.

Naike Rivelli al Torino Film Festival indossa due banane sul tailleur blu

Chi sicuramente ha saputo coglierne appieno l’ironia è stata Naike Rivelli, la quale si è presentata a gran sorpresa con una banana applicata alla giacca, dietro la schiena, ed una alla borsetta per calcare il red carpet del Torino Film Festival, e il tutto con tanto di spaccata. Intanto, Ornella Muti e Michele Placido posavano per le foto di rito prontissimi a ricevere la Stella della Mole per Romanzo popolare. Una mossa, poi spiegata dalla figlia dell’attrice ad accompagnarla, atta a sdrammatizzare la situazione e a smorzare con una risata il chiacchiericcio generale che l’argomento sta generando in questi giorni.

Un piccolo siparietto a tutti gli effetti quello messo in atto da Naike, con intelligenza però, che si è mostrata affiatatissima nei confronti di sua madre schioccandole anche un bel bacio a favor d’obiettivo. E poi c’è da dirlo: per quanto questa discussa banana ed il suo prezzo siano condannabili (lei li ha definiti uno schiaffo alla miseria) come accessori moda sembrano funzionare bene.

La figlia di Ornella Muti ha indossato uno splendido tailleur in spesso velluto blu inchiostro all’evento, assolutamente di gran tendenza, con borsa argento a contrasto ed i frutti applicati aggiungevano se non altro un tocco di originalità degno di nota alla mise.

La banana di Cattelan: qual è il significato e perché Naike Rivelli la indossa

La banana più cara al mondo – disponibile all’acquisto per la modica cifra di sei milioni e duecentomila euro – è attualmente l’argomento più cliccato in assoluto sul web. Trattasi di un’opera d’arte frutto della mente creativa di Maurizio Cattelan, la quale avrebbe, appunto, come soggetto tale famigerata banana appiccicata sulla superficie del muro tramite del nastro adesivo e avente come titolo Comedian. E la cosa forse ancor più sorprendente è come, nonostante il prezzo da capogiro, essa sia stata acquistata da Sotheby’s da un certo collezionista: Justin Sun.

Chiamasi arte concettuale, spiegano i critici del settore. L’importanza verte quindi più sul concetto che sulla bellezza in sé. Comedian: alla lettura del titolo la mente corre verso la classica buccia di banana su cui si scivola, con il grande divertimento di chi assiste alla scena. Un’altra interpretazione prevede invece una correlazione diretta con le scimmie, dalle quali per la teoria darwinista noi discendiamo, e potrebbe voler esprimere come l’arte si sia talmente involuta da tornare ai primordi. Oppure, ancora, l’opera potrebbe voler mettere l’accento sul fatto che quella banana prima o poi marcirà, in richiamo alla fuggevolezza dell’esistenza.