Affari Tuoi non va in onda stasera 11 ottobre: la Rai cambia tutto

Stefano De Martino ad "Affari Tuoi": salta la puntata di sabato 11 ottobre

Affari Tuoi non va in onda sabato 11 ottobre: Rai 1 cambia la programmazione per trasmettere la partita della Nazionale. Proprio così, i fan de “i pacchi” dovranno attendere la giornata di domani, domenica 12 ottobre, per rivedere le avventure dei concorrenti e delle concorrenti alle prese con gli scherzi della sorte (e del Dottore). Ma il palinsesto Rai della serata cambia non di poco, poiché anche Ballando con le Stelle, atteso in prima serata, cambia posizione.

Salta “Affari Tuoi”, il motivo e il cambio programmazione Rai

Il palinsesto di Rai 1 cambia tutto stasera, sabato 11 ottobre. A condizionarlo è la partita della Nazionale. La squadra di Rino Gattuso scende in campo contro l’Estonia. Così salta Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi, in programma alle 20:30 come ogni sera.

Ma attenzione: per gli appassionati dei programmi firmati Rai, il sabato non finisce dopo la partita. Conclusi i 90 minuti dedicati al calcio andrà in onda Ballando con le Stelle, sotto la sapiente guida di Milly Carlucci. Il programma slitta dunque in orario notturno, ma non salta. L’inizio è previsto per le 22.50 e la fine intorno alle 2.

Stefano De Martino e l’avventura al timone di Affari Tuoi

Non è un periodo facile per Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi su Rai 1. La battaglia degli ascolti tv è ormai un testa a testa tra lui e Gerry Scotti, su Canale 5, al timone de La Ruota della Fortuna. Il conduttore Mediaset sta dando non poco filo da torcere al beniamino Rai. La buona notizia? L’access prime time di entrambi i canali si è colorato di tinte interessanti per i telespettatori, che si dividono tra i due programmi, catturati e intrattenuti.

